Faentina Rinasce: Un Ponte tra Emilia-Romagna e Toscana

La riapertura della linea ferroviaria Faentina segna un punto di svolta strategico per il collegamento tra Emilia-Romagna e Toscana, un’opera che trascende la semplice funzionalità infrastrutturale per incarnare un patrimonio storico, paesaggistico, turistico e culturale di inestimabile valore.

Come sottolineato dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, il completamento di questo traguardo testimonia l’efficacia di un impegno collettivo, un lavoro di squadra che ha visto protagonisti Rfi e Trenitalia.

La Faentina non è solo binari e treni; è un corridoio che lega comunità, valorizza il territorio e stimola lo sviluppo economico.

La linea, storicamente significativa per il trasporto di merci e persone, rivive oggi grazie a un investimento complessivo di 7,5 milioni di euro, realizzato in maniera anticipata rispetto alle previsioni iniziali.

Il percorso di ripristino e potenziamento della linea è stato costellato da sfide significative, soprattutto a seguito degli eventi meteorologici estremi che hanno colpito la regione.

L’alluvione del maggio 2023 aveva inferto danni ingenti alla tratta Marradi-San Cassiano e San Cassiano-Brisighella, richiedendo interventi urgenti e complessi.

La successiva interruzione del settembre 2024, causata da una frana che interessò la galleria San Cassiano, e la nuova emergenza del marzo 2025, nel versante appenninico toscano, hanno messo a dura prova la resilienza dell’infrastruttura e l’abilità di risposta delle istituzioni.

La riattivazione della linea, a dicembre 2023 e poi in successive fasi, ha visto l’implementazione di un sistema di monitoraggio avanzato, il Sanf (Sistema di Allertamento Nazionale), per la prevenzione di frane e smottamenti, un elemento cruciale per garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria in un contesto geografico particolarmente vulnerabile.

L’impegno continuo per il completamento del collegamento diretto con Ravenna, previsto per quest’anno, è un ulteriore tassello di questa visione strategica, che mira a consolidare il ruolo della Faentina come arteria vitale per la mobilità e lo sviluppo sostenibile del territorio, un ponte immateriale che unisce storia, natura e futuro.

La riapertura rappresenta dunque non solo un ritorno alla normalità, ma anche un segnale di speranza e di rinnovamento per un territorio segnato da eventi avversi, ma animato da una forte volontà di rialzarsi e guardare avanti.