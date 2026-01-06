Fermato a Desenzano il sospettato dell’omicidio del capotreno Ambrosio

Le indagini in corso per la ricostruzione degli eventi che hanno portato al tragico omicidio di Alessandro Ambrosio, il giovane capotreno 34enne barbaramente aggredito e perduto la vita nella serata del 5 gennaio, hanno portato a un significativo passo avanti.

Un uomo, sospettato di essere Marin Jelenik, il 36enne croato rilasciato di recente dalla custodia cautelare e figura chiave nella vicenda, è stato localizzato e fermato a Desenzano del Garda, nel Bresciano.

L’operazione, condotta dalla polizia di Stato, si inserisce in un’attività di ricerca capillare e coordinata a livello nazionale, guidata dalla procura di Bologna.

La gravità del crimine – un agguato brutale perpetrato in un’area di servizio destinata al personale ferroviario all’interno del piazzale ovest della stazione di Bologna – ha immediatamente mobilitato ingenti risorse investigative, focalizzate non solo sulla cattura del presunto responsabile, ma anche sull’approfondimento dei moventi e delle dinamiche che hanno condotto all’efferato delitto.

Il fermato, al momento dell’arresto, non era in possesso di documenti d’identità, ostacolando la verifica immediata della sua identità.

Per superare questa difficoltà, gli investigatori si stanno avvalendo dell’analisi delle impronte digitali, una procedura standard in casi di questo genere, per confermare o smentire il collegamento tra l’uomo fermato e Marin Jelenik.

Nonostante la necessità di accertamenti formali, le prime valutazioni degli investigatori, basate su elementi di riscontro raccolti nel corso delle indagini, suggeriscono con forte probabilità che si tratti proprio del ricercato.

La vicenda solleva interrogativi sulla gestione della libertà di Marin Jelenik, precedentemente detenuto in regime di custodia cautelare, e sulla sua sorveglianza.

L’inchiesta, ora, dovrà necessariamente approfondire anche questo aspetto, esaminando le procedure seguite e le eventuali omissioni che avrebbero potuto influire sullo sviluppo degli eventi.

La comunità ferroviaria, e l’intera nazione, sono in stato di shock per la perdita di Alessandro Ambrosio, un professionista apprezzato e una persona stimata, e la ricerca della verità e della giustizia resta una priorità assoluta.