Ferrara, Città Europea dello Sport 2027: un traguardo da celebrare!

Ferrara si appresta a vivere un anno di straordinaria visibilità e opportunità, consacrata come Città Europea dello Sport nel 2027.

La prestigiosa nomina, conferita da Aces Europe, l’organizzazione leader nella promozione dello sport a livello continentale, sottolinea l’impegno pluriennale e l’eccellenza dimostrata dalla città estense in termini di sviluppo sportivo, benessere sociale e inclusione.

La decisione, frutto di una valutazione accurata condotta dai commissionari durante il Ferrara Sport Festival, testimonia la riconosciuta capacità di Ferrara di integrare lo sport come elemento fondante del proprio tessuto urbano e culturale.

“Questo traguardo,” ha dichiarato il Sindaco Alan Fabbri, “rappresenta la vetrina di un patrimonio cittadino che spesso si rivela meno evidente rispetto al nostro ricco patrimonio artistico e culturale.

Lo sport, infatti, è un potente motore di crescita personale e collettiva, un volano per la socializzazione, un terreno fertile per la formazione del carattere e un pilastro imprescindibile per la promozione della salute pubblica.

Abbiamo profuso energie e risorse significative per garantire un accesso equo e diffuso alle opportunità sportive, modernizzando gli impianti, creando infrastrutture accessibili a tutti e promuovendo programmi di attività fisica adatti a ogni fascia d’età e livello di abilità.

“Il riconoscimento non è solamente un premio al Comune di Ferrara, ma un omaggio a tutta la comunità sportiva locale: dalle società dilettantistiche alle associazioni, dagli atleti professionisti agli appassionati occasionali.

Testimonia il lavoro incessante di chi, quotidianamente, contribuisce a elevare il profilo sportivo della città e a diffondere i valori di lealtà, rispetto, impegno e spirito di squadra.

La nomina a Città Europea dello Sport rafforza l’identità di Ferrara come città dinamica, innovativa e attenta al benessere dei propri cittadini.

L’atto ufficiale di premiazione si svolgerà a Bruxelles, presso la sede del Parlamento Europeo, alla fine del 2026, offrendo alla città l’opportunità di presentarsi a un pubblico internazionale e di condividere le proprie esperienze e buone pratiche nel campo dello sport e dell’attività fisica.

Questo evento segnerà l’inizio di un percorso che culminerà nel 2027, anno dedicato a celebrare lo sport in tutte le sue forme e a consolidare il ruolo di Ferrara come modello di città sportiva europea.

La nomina rappresenta un’occasione unica per rafforzare la consapevolezza dell’importanza dello sport come strumento di coesione sociale, sviluppo economico e miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini.