martedì 20 Gennaio 2026
Bologna Cronaca

Ferro, Ferrarese: arrestato per aggressione, voleva essere fermato.

Redazione Bologna
Un uomo di 47 anni ha chiamato il 112 sabato pomeriggio: “Ho colpito alla testa la mia fidanzata, voglio essere arrestato”.
L’accaduto a Poggio Renatico, nel Ferrarese, ha visto i Carabinieri intervenire trovando la donna in lacrime, molto agitata e con una ferita alla testa.

La donna ha confermato l’aggressione fisica e verbale da parte del compagno, motivata da futili motivi, che andava avanti da circa tre anni, dall’inizio della convivenza.
Trasportata all’ospedale di Cona, è stata dimessa con una prognosi superiore ai quaranta giorni.
L’uomo è stato arrestato per lesioni gravi ed è agli arresti domiciliari.

Il Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

