Ferro, Ferrarese: arrestato per aggressione, voleva essere fermato.

Un uomo di 47 anni ha chiamato il 112 sabato pomeriggio: “Ho colpito alla testa la mia fidanzata, voglio essere arrestato”.

L’accaduto a Poggio Renatico, nel Ferrarese, ha visto i Carabinieri intervenire trovando la donna in lacrime, molto agitata e con una ferita alla testa.

La donna ha confermato l’aggressione fisica e verbale da parte del compagno, motivata da futili motivi, che andava avanti da circa tre anni, dall’inizio della convivenza.

Trasportata all’ospedale di Cona, è stata dimessa con una prognosi superiore ai quaranta giorni.

L’uomo è stato arrestato per lesioni gravi ed è agli arresti domiciliari.

Il Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.