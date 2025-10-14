Finale Emilia: Rapine ai Minori, Arrestato un 20enne

Un’inquietante serie di eventi ha scosso la comunità di Finale Emilia (Modena), culminando nell’arresto di un giovane di vent’anni e nell’indagine a carico di due coetanei minorenni, presunti responsabili di una spirale di rapine perpetrate ai danni di minori.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, rappresenta un punto fermo in un’indagine che ha portato alla luce un modus operandi predatorio e prettamente mirato a vulnerabili vittime.

Le azioni criminali, consumatesi nel febbraio del corrente anno, si sono verificate in aree strategiche, come le immediate vicinanze di istituti scolastici e all’interno di mezzi di trasporto pubblico, evidenziando una premeditazione e una conoscenza dei comportamenti delle potenziali vittime.

I presunti autori hanno agito con una freddezza disturbante, impadronendosi di somme di denaro, dispositivi mobili e altri beni di valore.

L’analisi condotta dai Carabinieri ha ricostruito una sequenza di nove episodi distinti, due dei quali si sono manifestati a bordo di corriere.

In questi casi, i giovani vittime, dopo essere state brutalmente strattonate e intimidite dal 20enne e dai suoi complici, sono stati costretti a cedere i loro averi.

La violenza fisica, associata a minacce verbali, ha generato un profondo trauma nei minorenni.

In altri episodi, la dinamica si è configurata con un approccio più insidioso: i giovani sono stati avvicinati all’uscita delle scuole, dove, dopo essere stati aggrediti e intimiditi con l’uso di spray irritante, sono stati costretti a consegnare i loro soldi.

In un’occasione, la rapina si è estesa alla sottrazione di un telefono cellulare e di un paio di cuffie, elementi che denotano un’escalation nella spregiudicatezza dei criminali.

L’operazione di identificazione del 20enne, cruciale per la risoluzione del caso, è stata resa possibile grazie all’analisi minuziosa delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio, integrate dalle testimonianze dettagliate fornite dalle vittime e dai testimoni oculari.

Questo impegno investigativo ha permesso di ricostruire la dinamica dei reati e di portare a galla la rete criminale, sollevando interrogativi sulla sua genesi e sulle possibili influenze che ne hanno determinato la formazione.

L’inchiesta è ora focalizzata sulla ricostruzione delle relazioni tra i presunti responsabili e sull’accertamento di eventuali mandanti o complici non ancora identificati, al fine di fare piena luce su questo episodio di violenza e depredazione che ha colpito la comunità locale.