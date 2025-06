Fisioterapista assolto: un caso spinoso tra vittima e diritto alla difesa

Il caso sollevato dalla denuncia di violenza sessuale nei confronti di un fisioterapista della Bassa Modenese ha portato alla luce una complessa vicenda legale, caratterizzata da accuse gravi, testimonianze contrastanti e un interrogativo cruciale: come bilanciare la tutela della presunta vittima con il diritto alla difesa del professionista accusato? I fatti, risalenti a maggio 2021, hanno visto il fisioterapista, assistito dagli avvocati Maria Giulia Longhi e Maria Luisa Caliendi, difendersi con fermezza, ottenendo infine un’assoluzione a fronte di un processo durato quasi due anni.L’accusa, gravissima, contestava al professionista un abuso di fiducia, aggravato dall’utilizzo del rapporto di prestazione d’opera – una relazione professionale intrinsecamente vulnerabile – per perpetrare una violenza sessuale nei confronti di una giovane paziente. La donna, assistita dall’avvocato Michela Anna Guerra, aveva inizialmente sporto denuncia, sostenendo di aver subito molestie durante una seduta di fisioterapia a cui era giunta su consiglio di un conoscente, dopo aver prenotato un ciclo di trattamenti.Il percorso giudiziario è stato tortuoso. Il rinvio a giudizio, emesso due anni prima dell’assoluzione, aveva innescato un lungo iter processuale, scandito da numerose udienze nel tribunale di Modena. La difesa ha costruito la propria strategia su un approccio articolato, presentando un solido corpus di testimonianze da parte di altri pazienti del fisioterapista, volto a delineare un quadro professionale coerente e rispettoso. Elemento fondamentale è stata anche l’apporto di due consulenti tecnici, i cui pareri hanno contribuito a mettere in discussione la veridicità delle accuse e a ricostruire la dinamica degli eventi.La vicenda ha sollevato interrogativi profondi sul delicato equilibrio tra la necessità di garantire giustizia per la presunta vittima e il diritto alla difesa dell’imputato, evidenziando la difficoltà di stabilire con certezza la verità in assenza di prove concrete e incontrovertibili. La richiesta di assoluzione avanzata dal pubblico ministero Francesca Graziano, accolta dal giudice, testimonia la complessità della valutazione probatoria e l’importanza di un’analisi rigorosa delle circostanze. La parte civile, che aveva avanzato una richiesta di condanna e un risarcimento danni di 50.000 euro, ha visto respinta la propria istanza.La pausa di 90 giorni concessa ai giudici per la redazione della motivazione sottolinea la necessità di una giustificazione accurata e dettagliata della decisione, che contribuirà a chiarire i principi giuridici applicati e a fornire un punto di riferimento per future controversie simili. Il caso, oltre alla sua dimensione individuale, si configura come un campanello d’allarme sulla fragilità dei rapporti di fiducia tra professionisti e pazienti, e sull’importanza di garantire un ambiente di cura sicuro e rispettoso per tutti.