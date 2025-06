Fratture e Violenza nella Comunità Ortodossa: Scontro in Romagna

Un’atmosfera di profonda frattura religiosa ha scosso una comunità ortodossa in provincia di Rimini, culminando in un episodio di violenza e denunce reciproche che trascende una semplice disputa tra sacerdoti, riflettendo tensioni più ampie all’interno della diaspora ortodossa. La vicenda, iniziata circa due anni e mezzo fa, ruota attorno al cambio di leadership di una parrocchia, evento apparentemente ordinario ma che ha innescato una spirale di recriminazioni e accuse pubbliche, amplificate dai canali digitali.L’allontanamento del parroco precedente, un prelato di 45 anni proveniente dall’Est Europa, ha segnato l’inizio della crisi. La decisione, presunta da alcuni come una misura impopolare imposta dai vertici ecclesiastici, ha generato un clima di malcontento che si è presto manifestato attraverso una campagna diffamatoria sui social media. L’arrivo del successore, un giovane sacerdote trentenne alla sua prima esperienza pastorale in Romagna, ha esacerbato ulteriormente le tensioni.Le accuse, veicolate online, hanno assunto toni sempre più aspri, dipingendo i destinatari come traditori e spie al servizio del regime di Putin. Queste accuse, percepite come lesive dell’onore e della reputazione, hanno spinto il nuovo parroco a rivolgersi all’avvocato Maurizio Ghinelli per una tutela legale.Il 9 marzo, durante la celebrazione di una funzione religiosa, la situazione è esplosa in un confronto fisico. Due fedeli hanno interrotto la liturgia con urla di accusa, scatenando una reazione dalla parte dei sostenitori del nuovo parroco. La scena, descritta come un caos di incenso, acqua santa e insulti, ha richiesto l’intervento della polizia per riportare l’ordine.L’irruzione e le contestazioni hanno portato a una doppia denuncia. Il nuovo parroco, difeso dall’avvocato Ghinelli, ha sporto denuncia per interruzione di culto, una violazione prevista dall’articolo 405 del codice penale che tutela l’esercizio delle pratiche religiose. Il vecchio parroco, a sua volta, ha replicato con una controdenuncia, segnalando possibili abusi e azioni irregolari.Questo scontro, originato da una disputa interna alla comunità ortodossa, rischia di avere ripercussioni legali significative e, soprattutto, di creare una frattura profonda e duratura all’interno della comunità stessa. L’episodio solleva interrogativi complessi sulla gestione delle dinamiche interne delle chiese di diaspora, la responsabilità dei canali digitali nella diffusione di accuse infamanti e la difficoltà di conciliare le esigenze di tutela della fede con il rispetto delle leggi civili. La vicenda, ora in mano alla giustizia, si configura come un campanello d’allarme sulle delicate equilibri che regolano la convivenza religiosa e l’importanza di promuovere il dialogo e la riconciliazione tra le diverse fazioni.