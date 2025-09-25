Gaza, Zuppi lancia appello: speranza e dialogo per un futuro di pace.

La drammatica escalation della violenza a Gaza intercetta profondamente la coscienza collettiva, suscitando un bisogno urgente di cessate il fuoco e la tutela immediata della vita umana.

L’appello, espresso dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Matteo Zuppi, a margine del Festival Francescano, trascende la mera richiesta di tregua, puntando a una risoluzione strutturale delle cause profonde che alimentano questo conflitto lacerante.

Zuppi, con una lucidità che contrasta l’orrore delle immagini che giungono dalla regione, ha sottolineato come la speranza, lungi dall’essere un sentimento passivo, si riveli più chiara e necessaria proprio nel cuore delle avversità.

La sua asserzione risuona particolarmente in un periodo come quello giubilare, indetto da Papa Francesco, che pone la speranza al centro della riflessione cristiana, non come un’attesa passiva, ma come un imperativo etico e un motore di azione.

La speranza, così concepita, non è una promessa facile, ma un percorso arduo che richiede un impegno attivo e costante.

Implica la volontà di incontrarsi, di superare le barriere ideologiche e politiche, di compiere scelte coraggiose e, spesso, scomode.

È un investimento nel futuro, una scommessa sulla possibilità di una convivenza pacifica, che esige consapevolezza e fatica.

In questo contesto, l’impegno concreto della Chiesa, in collaborazione con il Patriarcato latino di Gerusalemme, assume un significato cruciale.

La disponibilità a fornire assistenza umanitaria, attraverso canali come la Global Sumun Flottilla, rappresenta una risposta tangibile alla sofferenza e una garanzia, se fattibile, di un accesso sicuro e diretto agli aiuti per la popolazione di Gaza.

Questa iniziativa non è solo un gesto di solidarietà, ma un simbolo della volontà della Chiesa di essere ponte tra le parti, di facilitare il dialogo e di offrire un contributo alla costruzione di un futuro più giusto e pacifico.

Il Cardinale Zuppi ha implicitamente richiamato la complessità del conflitto, evidenziando come la speranza, per non tradirsi, debba essere accompagnata da un’analisi approfondita delle radici del problema e dalla volontà di affrontare le cause strutturali che lo alimentano.

La disponibilità della Chiesa a offrire il proprio contributo non deve essere interpretata come un’assunzione di responsabilità per la risoluzione del conflitto, bensì come un atto di amore fraterno e un invito a tutti gli attori coinvolti a riscoprire il valore del dialogo e della cooperazione.