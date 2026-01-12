Giovanni Tamburi: Ritardata l’autopsia, indagini complesse

La vicenda che coinvolge Giovanni Tamburi, il sedicenne strappato alla vita durante l’incendio del locale “Le Constellation” a Crans-Montana la notte di Capodanno, si arricchisce di un nuovo, complesso tassello.

L’autopsia, precedentemente programmata per oggi dalla Procura di Bologna su incarico di quella romana, è stata rinviata a venerdì, un ritardo dettato da delicate considerazioni procedurali e dalla necessità di garantire la piena osservanza dei diritti di tutti i soggetti coinvolti.

L’esame autoptico, affidato al medico legale Paolo Fais, si propone di svelare con precisione le dinamiche che hanno portato al decesso del giovane.

L’obiettivo primario è determinare con certezza la causa del trapasso: è prevalsa l’azione devastante delle ustioni, o, più probabilmente, l’asfissia causata dalle esalazioni tossiche generate dall’incendio? L’analisi scientifica e dettagliata del corpo, ora, è cruciale per ricostruire la sequenza degli eventi e per fornire elementi concreti all’indagine in corso.

La decisione di rinviare l’autopsia è strettamente connessa alla possibile incriminazione dei gestori del locale.

La Procura, guidata dal magistrato Roberto Ceroni, sta valutando attentamente la loro posizione e intende gestire la questione nel rispetto del principio del contraddittorio.

L’invio di avvisi di garanzia, strumento che permette ai presunti responsabili di partecipare attivamente alle indagini fornendo la propria versione dei fatti e nominando un difensore, è una possibilità concreta.

Un’autopsia condotta prematuramente, prima di aver coinvolto i gestori del locale in questa fase cruciale, avrebbe potuto compromettere la correttezza del procedimento.

I funerali del giovane, celebrati mercoledì scorso, avevano già segnato un momento di profondo dolore per la comunità.

La successiva riesumazione della salma, disposta dalla magistratura, testimonia l’importanza di una ricerca della verità completa e imparziale.

L’inchiesta, infatti, si pone l’arduo compito di fare luce sulle responsabilità, sia penali che civili, legate a un tragico evento che ha spezzato una giovane vita e generato un vuoto incolmabile per i suoi cari.

La vicenda sottolinea, inoltre, la complessità delle indagini in casi di morte improvvisa, dove l’accertamento delle cause richiede competenze specialistiche e un approccio metodologicamente rigoroso.