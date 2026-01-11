Incendio a Ferrara: Evacuati 200 residenti da un complesso residenziale

All’alba, una complessa operazione di soccorso ha visto coinvolti Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e personale sanitario, per l’evacuazione di circa duecento residenti dalla “Torre B” di via Felisatti a Ferrara, un moderno complesso residenziale.

L’emergenza è stata innescata da un incendio di origine imprecisata, divampato nel vano tecnico dedicato ai contatori dell’energia, situato al piano interrato dell’edificio.

L’incendio, inizialmente contenuto, ha rapidamente sviluppato una densa e velenosa coltre di fumo, propagatasi verticalmente attraverso le scale a chiocciola e i condotti di ventilazione, rendendo irrespirabile l’aria nei piani superiori.

La rapida diffusione del fumo ha immediatamente reso necessario l’intervento massiccio dei soccorritori, impegnati in una complessa operazione di evacuazione.

Per gestire l’emergenza, sono state mobilitate nove squadre di Vigili del Fuoco provenienti da Ferrara, rinforzate da squadre di rincalzo provenienti da Rovigo e Ravenna, coordinate da un centro di comando temporaneo.

L’utilizzo di tre autoscale, cruciali per raggiungere i piani alti, ha permesso di portare in salvo circa cento persone che si trovavano intrappolate, impossibilitate a utilizzare le scale tradizionali a causa della fitta coltre fumogena.

Diciassette persone, intossicate dai fumi, sono state trasportate all’ospedale di Cona per accertamenti e cure; le loro condizioni non destano preoccupazione.

Il complesso, che ospita ottanta appartamenti, è stato completamente sgomberato, garantendo la sicurezza di tutti i residenti.

L’intervento delle forze dell’ordine ha provveduto alla gestione della viabilità e alla sicurezza esterna, mentre il personale del 118 si è occupato dell’assistenza medica agli evacuati, offrendo supporto psicologico e monitorando le loro condizioni di salute.

Le indagini sono in corso per accertare le cause precise dell’incendio, che solleva interrogativi sulla manutenzione degli impianti e sulla sicurezza antincendio degli edifici moderni, soprattutto in termini di gestione del fumo in caso di emergenza.

La complessità dell’intervento sottolinea l’importanza di protocolli di sicurezza rigorosi e di esercitazioni periodiche per la gestione di emergenze in edifici ad alta densità abitativa.