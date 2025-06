Incendio a Parma: madre grave, bambino illeso. Indagini in corso.

Nel cuore della notte, un drammatico incendio ha scosso la quiete di Parma, trasformando un’abitazione in una scena di disperazione e sollevando interrogativi sulle cause e sulle conseguenze di una tragedia che ha colpito una famiglia. Intorno alle 2:30, un fiamme divampate in un appartamento al secondo piano di una palazzina popolare in via Massari, nella zona limitrofa allo stadio Tardini, hanno generato un’emergenza che ha mobilitato immediatamente i soccorsi.La madre, una donna di 44 anni, ha subito gravi conseguenze: l’inalazione di fumi tossici e ustioni diffuse hanno compromesso la sua condizione, tanto da richiedere un ricovero urgente nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Maggiore, dove le sue condizioni appaiono critiche. Il figlio, un bambino di 11 anni, è stato estratto in sicurezza grazie all’intervento tempestivo dell’autoscala dei vigili del fuoco, seppur riportando ferite lievi. La sua presenza nel bagno, vicino ad una finestra, suggerisce un tentativo di salvarsi in un contesto di panico e disorientamento.L’incendio, le cui origini sono al momento sconosciute e oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine (Carabinieri), ha rapidamente interessato l’appartamento, rendendo inagibile una parte dell’edificio popolare. La rapidità e l’intensità del rogo hanno messo a dura prova le squadre dei vigili del fuoco, che con diverse unità hanno lavorato incessantemente per domare le fiamme e garantire la sicurezza dei residenti. Il 118, con ambulanze e automediche, ha fornito assistenza medica primaria sul posto e ha coordinato il trasporto della donna all’ospedale.L’evento solleva questioni complesse relative alla sicurezza degli edifici popolari, alla prevenzione incendi e alla vulnerabilità delle famiglie residenti in contesti socio-economici difficili. L’incendio non è solo una tragedia personale per la famiglia coinvolta, ma anche un campanello d’allarme per l’intera comunità parmigiana, che si interroga sulle misure da adottare per evitare che simili eventi si ripetano, e per offrire un sostegno adeguato a chi si trova ad affrontare una situazione così drammatica. L’indagine in corso mira a far luce sulle cause del disastro, auspicando, nel contempo, una rapida ripresa per la comunità colpita.