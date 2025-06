Incendio all’area industriale di Parma: fiamme sulla Plastoblock Italiana

Alle prime luci dell’alba, alle 6:40 precise, un incendio di notevole intensità ha colpito l’area industriale di Parma, precisamente in Strada Nuova Naviglio, numero 10. L’incendio ha coinvolto la Plastoblock Italiana Srl, un’azienda specializzata nella produzione di pannelli in poliuretano espanso, un materiale ampiamente utilizzato nel settore edile e dell’isolamento termico.L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato e massiccio. Tre squadre del comando provinciale di Parma sono state prontamente mobilitate, supportate da un’unità di rinforzo proveniente da Reggio Emilia, testimonianza della gravità della situazione e della necessità di risorse aggiuntive per contenere e spegnere le fiamme.La scena che si è presentata agli operatori era drammatica: una porzione significativa degli ampi capannoni aziendali era avvolta dalle fiamme, con un calore intenso che rendeva difficile l’accesso. Due motrici, presumibilmente utilizzate per il trasporto della materia prima o del prodotto finito, e un furgone sono stati completamente distrutti dal fuoco, diventando relitti inceneriti.Tra le priorità immediate dei vigili del fuoco figura l’accertamento della potenziale presenza di amianto nel tetto degli edifici coinvolti. L’amianto, materiale fibroso un tempo largamente impiegato nell’edilizia per le sue proprietà isolanti e resistenti al fuoco, rappresenta un serio rischio per la salute umana se inalato. La combustione dell’amianto libera microfibre tossiche nell’aria, richiedendo protocolli di intervento specifici e misure di sicurezza rigorose per proteggere i soccorritori e la popolazione circostante.I tecnici dell’Arpae (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell’Emilia-Romagna) sono presenti sul posto per monitorare la qualità dell’aria e valutare l’impatto ambientale dell’incendio. Le loro rilevazioni sono cruciali per determinare la dispersione di sostanze inquinanti e per adottare le misure necessarie per mitigare i danni all’ambiente.L’incendio solleva interrogativi sulla sicurezza delle strutture industriali e sulla corretta gestione dei materiali potenzialmente pericolosi. Le indagini, avviate dalle autorità competenti, mireranno a chiarire le cause dell’incendio e a verificare il rispetto delle normative antincendio e di sicurezza sul lavoro, al fine di prevenire il ripetersi di eventi simili e di tutelare la salute dei lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente. La ricostruzione dell’accaduto sarà complessa, richiedendo un’analisi approfondita dei sistemi di sicurezza, delle procedure operative e della conformità alle normative vigenti.