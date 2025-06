Incendio Devastante a Mercato Saraceno: Azienda di Plastiche in Fiamme

Un violento incendio ha devastato nel cuore della notte un’azienda industriale specializzata nella lavorazione di plastiche e produzione di bobine, situata a Mercato Saraceno, in provincia di Forlì-Cesena. L’incendio, divampato attorno alle 4:30, ha richiesto l’impiego di un ingente numero di risorse dei Vigili del Fuoco, nove squadre al momento, per contenere e spegnere le fiamme che hanno rapidamente innalzato colonne di fumo nero visibili a chilometri di distanza.L’intervento dei pompieri si è rivelato immediatamente critico. La natura stessa dei materiali stoccati e lavorati nell’azienda – plastiche, spesso altamente infiammabili e capaci di emettere fumi tossici – ha reso necessario un approccio mirato e tecnicamente complesso. La priorità, in questa fase, è stata la sicurezza dei soccorritori e la prevenzione di un’estensione incontrollata del rogo ad aree circostanti. A scopo precauzionale, una residenza adiacente all’impianto è stata evacuata, garantendo la sicurezza dei suoi occupanti. Fortunatamente, al momento non si registrano feriti o persone coinvolte direttamente nell’incendio.La situazione ha avuto immediate ripercussioni sulla viabilità locale. L’Anas, in coordinamento con le autorità competenti, ha disposto la chiusura temporanea della Strada Statale 71 ‘Umbro Casentinese Romagnola’, in corrispondenza del chilometro 248,500, nel territorio di Mercato Saraceno. Questa decisione, pur comportando disagi per i flussi di traffico, si è resa necessaria per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso e per proteggere l’integrità della carreggiata, potenzialmente compromessa dalle alte temperature e dai fumi. Sono state immediatamente predisposte deviazioni segnalate con apposita cartellonistica, e personale Anas e delle forze dell’ordine è presente sul posto per gestire la viabilità alternativa e accelerare il ripristino delle normali condizioni di circolazione.Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. I Vigili del Fuoco, una volta spento il rogo, avvieranno un’indagine tecnica approfondita per determinare l’origine delle fiamme, escludendo o confermando ipotesi come malfunzionamenti di impianti, errori umani o cause accidentali. L’evento solleva anche interrogativi sulla sicurezza degli impianti industriali e sull’importanza di protocolli di prevenzione incendi rigorosi e costantemente aggiornati, soprattutto in aziende che movimentano materiali infiammabili. La comunità locale, testimone di un evento drammatico, attende con apprensione il ripristino della normalità e le conclusioni delle indagini.