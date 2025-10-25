Incendio Devastante a Serramazzoni: Intervento Complesso e Notte di Lavoro

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito un capannone industriale a Serramazzoni, nel Modenese, in serata, innescando un complesso intervento di soccorso che vede coinvolte numerose unità dei vigili del fuoco.

Le prime segnalazioni, numerose e concordanti, sono giunte attorno alle ore 19:00, descrivendo un quadro di fiamme alte e una densa colonna di fumo visibile a diversi chilometri di distanza.

L’incendio, sviluppatosi in via San Dalmazio, ha rapidamente interessato l’intera struttura, mettendo a dura prova le risorse immediatamente disponibili.

L’intervento è coordinato dal comando provinciale di Modena, con supporto logistico e operativo di altre aree territoriali.

Squadre provenienti dai distaccamenti di Pavullo e Vignola, specializzate in interventi industriali, sono attivamente impegnate nello spegnimento, mentre piattaforme elevatrici di diverse altezze e autopompe di ultima generazione lavorano per arginare la propagazione delle fiamme e proteggere le abitazioni circostanti.

In considerazione delle dimensioni dell’incendio e della necessità di garantire una riserva d’acqua considerevole, è stata dispiegata un’autobotte chilolitrica, capace di trasportare ben 25.000 litri d’acqua, rinforzata dall’intervento di squadre provenienti dal comando di Parma.

Questa risorsa è fondamentale per un’operazione di questo tipo, che richiede un consumo elevato di acqua per raffreddare le strutture e prevenire riaccesi.

Al momento, fortunatamente, non sono state riportate persone coinvolte o ferite, grazie alla tempestività delle segnalazioni e alla rapida mobilitazione dei soccorsi.

Tuttavia, la pericolosità dell’intervento è elevata, data la natura del capannone, la probabile presenza di materiali infiammabili all’interno e la potenziale instabilità strutturale dell’edificio a seguito delle fiamme.

I vigili del fuoco stimano che le operazioni di spegnimento e contenimento, che includono anche attività di bonifica e controllo residui, richiederanno un impegno continuo per l’intera notte e si protrarranno probabilmente fino alle prime ore del mattino.

L’area è stata isolata per motivi di sicurezza e si invitano i cittadini a evitare il tratto interessato.

La dinamica dell’incendio è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti e si stanno valutando le cause che ne hanno determinato l’innesco.