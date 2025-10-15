Incidente a Terre del Reno: quattordicenne grave, elisoccorso

Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Sant’Agostino, frazione di Terre del Reno (Ferrara), lasciando un quattordicenne in condizioni critiche al Maggiore di Bologna.

Ieri pomeriggio, mentre si avviava con la madre per una commissione alimentare, il ragazzo è stato travolto da un veicolo all’interno di un parcheggio, riportando gravi lesioni, tra cui la compromissione della gamba, temporaneamente imprigionata sotto il peso dell’auto.

La rapidità di intervento dei soccorritori, tra cui personale del 118 e Vigili del Fuoco, è stata fondamentale.

Le operazioni per liberare il giovane dalla morsa metallica sono state complesse e hanno richiesto l’impiego di appositi cuscinetti gonfiabili per sollevare il veicolo in sicurezza, minimizzando ulteriori traumi.

La delicatezza delle manovre riflette la gravità della situazione e la necessità di preservare la vita del paziente.

Stabilizzato inizialmente sul luogo dell’incidente, il trasporto d’urgenza verso l’ospedale Maggiore di Bologna è avvenuto tramite elisoccorso, sottolineando l’impatto emotivo e la necessità di un intervento medico specializzato in tempi brevissimi.

L’équipe medica bolognese si è immediatamente attivata, sottoponendo il ragazzo ad un intervento chirurgico complesso, le cui dinamiche rimangono al momento riservate, in attesa di una valutazione completa delle lesioni e della loro evoluzione.

La prognosi, in questa fase, è definita “riservata”, indicando la delicatezza delle condizioni cliniche e l’incertezza sulla piena ripresa funzionale.

Le indagini, affidate alla Polizia Locale di Terre del Reno, sono ora focalizzate sull’accertamento delle responsabilità e sulla ricostruzione precisa della dinamica.

Si intende chiarire se la conducente, una donna di 67 anni, abbia rispettato le norme di precedenza e la segnaletica all’interno dell’area di sosta del supermercato, nonché determinare la velocità effettiva sostenuta al momento dell’impatto.

Un aspetto cruciale sarà l’analisi delle immagini, qualora disponibili, provenienti da eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, per corroborare le testimonianze e ricostruire un quadro completo e inequivocabile dell’accaduto.

L’evento pone, inoltre, una riflessione più ampia sulla sicurezza all’interno dei parcheggi, spazi spesso frequentati da persone vulnerabili come bambini e anziani, e sull’importanza di una guida prudente e responsabile in contesti a rischio.