venerdì 26 Settembre 2025
18.3 C
Bologna
Bologna Cronaca

Instabilità al Nord, tempo stabile al Sud: previsioni meteo regionali

Redazione Aosta
L’attuale configurazione meteorologica italiana è dominata da un sistema ciclonico persistente, che mantiene un clima instabile e dinamico, soprattutto al Nord.

Le previsioni odierne, fornite da iLMeteo.

it, delineano uno scenario con marcate differenze regionali.
Al Nord, il ciclone continua ad alimentare un’aria umida e perturbata, che si traduce in precipitazioni diffuse, con intensità variabile, ma con possibilità di fenomeni localmente intensi, in particolare nelle zone montane e prealpine.

L’Emilia Romagna, fortunatamente, sembra essere protetta, almeno per la giornata odierna, da questo fronte perturbato.
L’instabilità è legata alla presenza di aria fredda in quota e all’interazione con le correnti atlantiche, creando un contesto favorevole a temporali.

A Sud, l’andamento meteorologico si presenta sensibilmente diverso, grazie alla presenza di una dorsalissima anticiclonica che garantisce condizioni di tempo stabile e ampie schiarite.
Tuttavia, non si può escludere la possibilità di qualche breve e isolato rovescio nelle aree più esposte alle correnti umide provenienti da ovest.

La temperatura, in considerazione dell’aria fredda in quota, sarà gradevole, con valori che oscillerà tra i 15° e i 25 gradi.

