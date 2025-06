Isolamento al Pratello: Garante indaga sulle condizioni dei minori

La vicenda che coinvolge un giovane detenuto presso l’istituto penitenziario minorile del Pratello, a Bologna, ha sollevato interrogativi urgenti sulle condizioni di trattamento e sulla tutela dei diritti fondamentali all’interno del sistema giudiziario minorile. Il Garante per i detenuti dell’Emilia-Romagna, Roberto Cavalieri, ha formalmente segnalato la questione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e alla magistratura di sorveglianza, avviando un’indagine per accertare le dinamiche e le responsabilità legate all’episodio.L’evento, emerso grazie alla denuncia pubblica del Garante, riguarda un periodo di isolamento di cinque giorni subito dal giovane, confinato in una cella priva di elementi essenziali come l’accesso alla luce naturale. Questo episodio, apparentemente isolato, si inserisce in un contesto più ampio di preoccupazioni relative all’applicazione delle norme in materia di trattamento dei minori in conflitto con la legge, con particolare riferimento alla necessità di garantire il rispetto della dignità personale e del diritto alla socializzazione.L’isolamento, in particolare, rappresenta una misura che, in linea di principio, dovrebbe essere utilizzata con estrema cautela e solo in casi eccezionali, data la sua potenziale capacità di generare conseguenze psicologiche negative e di compromettere il percorso di riabilitazione del detenuto. L’episodio del Pratello, pertanto, desta serie perplessità riguardo alla conformità della condotta assunta con le normative nazionali ed internazionali in materia di diritti umani e di trattamento dei detenuti.Il sopralluogo successivo del Garante ha confermato l’inagibilità della cella, evidenziando una situazione di carenza strutturale e gestionale che avrebbe dovuto essere rilevata e corretta precedentemente. La mancata verifica preventiva di condizioni minime di decoro e vivibilità in un ambiente così delicato come quello penitenziario minorile suggerisce una lacuna nel sistema di controllo e supervisione.L’intervento del Garante rappresenta un atto di garanzia istituzionale volto a promuovere la trasparenza e a sollecitare un approfondimento dei fatti. È fondamentale che l’indagine in corso non si limiti a identificare i responsabili diretti dell’episodio, ma che miri anche a individuare le cause strutturali che hanno reso possibile una situazione del genere. Questo implica una revisione delle procedure operative, una maggiore formazione del personale e un rafforzamento dei meccanismi di controllo interno.La vicenda del Pratello costituisce un campanello d’allarme che sollecita una riflessione più ampia sul ruolo e sulla funzione della giustizia minorile. È necessario garantire che i luoghi di detenzione siano ambienti sicuri, riabilitativi e rispettosi della dignità dei minori, promuovendo al contempo un approccio educativo e orientato alla reintegrazione sociale. La tutela dei diritti dei detenuti, in particolare dei minori, rappresenta un imperativo etico e un dovere istituzionale che non può essere compromesso.