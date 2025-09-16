IVG Emilia-Romagna: Tensioni tra Obiezione, Espressione e Salute Donna

L’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna si è trovata al centro di un acceso dibattito con l’approvazione di una risoluzione, promossa dal Movimento 5 Stelle, che mira a riequilibrare la complessa relazione tra il diritto all’obiezione di coscienza, la libertà di espressione e la tutela della salute psico-fisica delle donne che accedono ai servizi di interruzione volontaria di gravidanza (IVG).

Il provvedimento impegna la Regione a valutare, attraverso i canali della Conferenza territoriale sociale e sanitaria e dei Comitati consultivi misti, la compatibilità tra la libera espressione di opinioni anti-aborto e il diritto di accesso sicuro e dignitoso alle strutture sanitarie dedicate.

Parallelamente, si sollecita il Parlamento a definire una cornice normativa che istituisca zone di accesso sicuro intorno a consultori, cliniche e ospedali, al fine di proteggere le donne da pressioni, intimidazioni e forme di ostacolo all’esercizio del loro diritto.

La decisione, tuttavia, non è stata accolta senza riserve.

Le opposizioni hanno espresso forti critiche, definendo la risoluzione come un atto ideologico che potrebbe compromettere la libertà di manifestazione del pensiero.

L’Associazione Pro Vita e Famiglia ha utilizzato termini ancora più aspri, etichettando l’iniziativa come “stalinista” e denunciando la creazione di un clima di “odio sociale” che penalizzerebbe chi sostiene la tutela della vita fin dal concepimento.

Secondo Maria Rachele Ruiu, portavoce dell’associazione, la maggioranza di centrosinistra, composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Avs (Area Verde), perseguita chi difende la vita, limitando la possibilità di esprimere pacificamente le proprie convinzioni, senza che queste interferiscano con l’applicazione della legge 194.

Tale approccio, a loro avviso, rischia di esacerbare tensioni sociali e favorire episodi di violenza.

Si chiede pertanto alla Regione di ritirare il progetto e al Parlamento di respingere l’idea di aree geografiche “vietate” in base a opinioni, valori o credo religioso.

La prospettiva di Avs, rappresentata dal consigliere regionale Paolo Trande, offre una lettura differente.

Trande sottolinea che non si tratta di una restrizione alla libertà di espressione, bensì di una necessità di riposizionamento delle manifestazioni, considerate troppo invasive e intimidatorie.

Distingue tra preghiera e forme di attivismo politico che, attraverso cartelli, slogan e messaggi colpevolizzanti, ostacolano l’accesso ai servizi e minano la dignità delle donne.

La proposta mira quindi a garantire un ambiente sicuro e rispettoso, preservando al contempo il diritto di manifestare, seppur in luoghi diversi e meno impattanti.

Il dibattito evidenzia una frattura profonda all’interno della società, un conflitto tra diritti fondamentali che richiedono un delicato equilibrio.

La questione solleva interrogativi complessi sulla natura della libertà di espressione, sui limiti ammissibili in nome della tutela della salute e della dignità umana, e sulla responsabilità delle istituzioni nel garantire un confronto civile e costruttivo su temi così sensibili.

La ricerca di un compromesso che rispetti tutte le posizioni, senza pregiudizi o forme di discriminazione, si preannuncia una sfida ardua ma imprescindibile.