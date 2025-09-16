Kuznietsov: Appello in Cassazione sul Caso Gasdotti Nord Stream

La recente pronuncia della Corte d’Appello di Bologna ha segnato un’evoluzione significativa nel caso di Serhii Kuznietsov, ex ufficiale dell’esercito ucraino, suscitando un acceso dibattito giuridico e politico.

La decisione, comunicata ufficialmente, prevede la consegna di Kuznietsov alla Suprema Corte Federale di Cassazione tedesca, in ottemperanza a un mandato d’arresto europeo emesso in precedenza.

L’arresto, avvenuto il 21 agosto scorso nel territorio riminese, è direttamente collegato alle accuse di sabotaggio nei confronti di Kuznietsov, riguardanti i gasdotti Nord Stream 1 e 2, presunta azione risalente a settembre 2022.

La decisione della Corte d’Appello, giunta a seguito di un’udienza tenutasi il 9 settembre, si inserisce in un contesto di crescente complessità, caratterizzato da una stretta collaborazione giudiziaria tra Italia e Germania, ma anche da profonde implicazioni relative ai diritti fondamentali dell’imputato.

Il legale di Kuznietsov, l’avvocato Nicola Canestrini, ha immediatamente annunciato l’intenzione di presentare ricorso in Cassazione, sollevando una serie di criticità procedurali e sostanziali.

La difesa contesta la legittimità dell’estradizione, argomentando la violazione di principi cardine del diritto internazionale e del diritto processuale penale italiano.

In particolare, si lamenta una compressione del diritto a un equo processo, con specifiche contestazioni relative alle condizioni di detenzione e una presunta lesione dell’immunità funzionale, questione particolarmente delicata nel caso di un ex militare.

Il ricorso in Cassazione si prefigge di mettere in discussione l’automatismo della cooperazione giudiziaria in materia penale, un principio spesso invocato per facilitare l’esecuzione di mandati di arresto europei.

La difesa sostiene che tale automatismo non può prevalere sulla tutela dei diritti umani e delle garanzie processuali riconosciute dall’ordinamento italiano.

L’appello in Cassazione pone, pertanto, una questione di rilevanza costituzionale: fino a che punto la collaborazione internazionale in ambito giudiziario può limitare l’esercizio dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana?Il caso Kuznietsov, al di là delle accuse specifiche di sabotaggio ai gasdotti, si configura come un banco di prova per il bilanciamento tra l’esigenza di perseguire reati transnazionali e la necessità di garantire il rispetto dei principi costituzionali e delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

La decisione della Suprema Corte Federale di Cassazione tedesca, e il successivo esito del ricorso presentato dalla difesa italiana, avranno ripercussioni significative sull’interpretazione e l’applicazione del diritto europeo e internazionale in materia di cooperazione giudiziaria penale.