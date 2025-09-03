Kuznietsov, estradizione sospesa: il caso Nord Stream al vaglio della giustizia italiana.

La vicenda Serhii Kuznietsov, ex ufficiale dell’esercito ucraino trattenuto in custodia cautelare in Italia con mandato d’arresto europeo emesso dalla Germania, si protrae e si complica.

La Corte d’Appello di Bologna ha rinviato al 9 settembre la decisione cruciale riguardante l’eventuale estradizione dell’uomo, accusato di coinvolgimento nel sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel settembre 2022.

Questa decisione, lungi dall’essere una semplice rimozione temporanea, segnala un’approfondita revisione delle implicazioni legali e diplomatiche che gravano sul caso.

La decisione di rinviare la valutazione, presa a seguito di una camera di consiglio, riflette la complessità delle argomentazioni presentate sia dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Nicola Canestrini, che dalla Procura Generale, inizialmente favorevole all’estradizione.

La difesa ha infatti sollevato questioni di rilevanza internazionale e costituzionale che impongono un esame più attento e ponderato.

Al centro della disputa si pone l’interpretazione delle accuse mosse dalla magistratura tedesca.

La difesa sostiene che i presunti atti di sabotaggio, qualora confermati, potrebbero rientrare nella definizione di atti militari compiuti in tempo di guerra, pertanto protetti da immunità funzionale.

Questa tesi, di profondo impatto giuridico, contesta la validità del mandato d’arresto europeo in quanto incompatibile con i principi del diritto internazionale.

Ma le preoccupazioni sollevate dall’avvocato Canestrini non si limitano alla questione dell’immunità.

Sono state infatti avanzate serie contestazioni in merito al rispetto dei diritti fondamentali di Kuznietsov nel sistema giudiziario tedesco.

Tra queste, spiccano il rischio di un processo non equo, la carenza di garanzie effettive per una difesa adeguata e, non ultimo, il timore di un uso politico del procedimento, intrinsecamente legato alla tensione geopolitica che circonda la vicenda Nord Stream e alle delicate relazioni tra Germania, Ucraina e Russia.

L’uso strumentale di un processo penale per fini politici sarebbe una violazione dei principi fondamentali del diritto e minerebbe la credibilità del sistema giudiziario tedesco.

La Corte d’Appello bolognese si trova ora a bilanciare con estrema cautela il mandato d’arresto europeo con le complesse eccezioni previste in materia di estradizione, tenendo conto di considerazioni di diritto internazionale, diritto umano e sicurezza nazionale.

La decisione finale non solo determinerà il destino di Kuznietsov, ma potrebbe anche avere ripercussioni significative sulle relazioni diplomatiche tra i paesi coinvolti e sulla percezione dell’equità e dell’imparzialità del sistema giudiziario europeo.

Nel frattempo, l’uomo rimane in custodia cautelare in Italia, in attesa di una decisione che potrebbe riaprire interrogativi cruciali sulla sovranità nazionale, l’immunità funzionale e il rispetto dei diritti umani in un contesto internazionale sempre più complesso e conflittuale.