Ladies of Harley: un fiume di donne in sella per fare la differenza.

Un fiume di metallo, un ruggito di libertà, una corrente di solidarietà: l’Emilia-Romagna ha accolto un’onda di oltre 900 motocicliste provenienti da ogni angolo d’Italia e da numerosi paesi esteri per celebrare la quinta edizione del Ladies of Harley National Run.

L’evento, più che un semplice mototurismo, si è configurato come un potente gesto di sensibilizzazione e raccolta fondi, perfettamente allineato con il “Mese della prevenzione”.

L’iniziativa, promossa dall’Emilia Road Chapter Hog in collaborazione con Harley-Davidson Onorio Moto, ha voluto coniugare la passione per le due ruote con l’impegno verso cause cruciali.

I fondi raccolti saranno destinati alla Fondazione Umberto Veronesi, pilastro nella ricerca oncologica, e alla fondazione Una Nessuna Centomila, impegnata nella lotta contro la violenza di genere, un male che affligge la società moderna.

Il viaggio è iniziato sabato 4 ottobre con una suggestiva parata che ha attraversato la regione, culminando a Correggio, in provincia di Reggio Emilia.

La serata inaugurale, all’insegna dell’eleganza e della convivialità, si è svolta presso “Ruote da Sogno” a Reggio Emilia, dove le partecipanti hanno condiviso un momento di celebrazione e hanno assistito alla presentazione dei risultati economici dell’evento, testimonianza tangibile dell’impegno e della generosità di tutte le donne in sella e dei Chapter Hog coinvolti.

La giornata odierna ha visto Reggio Emilia protagonista di un emozionante corteo: ben 350 Harley-Davidson hanno solcato le strade del centro storico, creando uno spettacolo di potenza e armonia che ha catturato l’attenzione di residenti e turisti.

Il percorso, attentamente studiato, ha permesso alle motocicliste di ammirare le bellezze architettoniche della città, creando un’esperienza indimenticabile che va oltre la semplice sfilata.

Il Ladies of Harley National Run non è solo un evento motociclistico; è un simbolo di forza femminile, un manifesto di impegno sociale e una celebrazione della libertà in sella a una Harley-Davidson, con la consapevolezza che ogni chilometro percorso può fare la differenza nella vita di chi soffre e nella costruzione di un futuro più giusto e sicuro per tutti.

L’iniziativa ha voluto sottolineare come la passione, l’entusiasmo e la solidarietà possano convergere per generare un impatto positivo sulla comunità, dimostrando che le donne motocicliste possono essere protagoniste di un cambiamento reale e significativo.