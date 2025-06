Lepida TV: Crescita Esponenziale e Narrazione dell’Emilia-Romagna

BOLOGNA, 17 giugno – Lepida TV, la piattaforma digitale dedicata a interpretare e diffondere l’identità dell’Emilia-Romagna, celebra un primo quadrimestre 2025 di crescita esponenziale. I dati rivelano un incremento del 62% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, traducendosi in oltre 730.000 visualizzazioni complessive attraverso il portale web e il canale YouTube. Questo risultato non è semplicemente un dato quantitativo, ma testimonia la crescente rilevanza di una narrazione regionale che si fa spazio nel panorama mediatico nazionale.La piattaforma, nata con l’ambizione di costruire un archivio dinamico e accessibile della cultura, dell’innovazione e delle storie emiliano-romagnole, ha ampliato significativamente la sua offerta. L’aggiunta di oltre 80 nuovi video, molti dei quali prodotti nei moderni spazi multimediali regionali situati in Viale Aldo Moro 50 a Bologna, sottolinea l’impegno a fornire contenuti diversificati e tecnologicamente avanzati.Il cortometraggio “Takla”, realizzato grazie alla collaborazione con la Cesena Film Academy e sotto la direzione di Gian Paolo Mai, rappresenta un esempio particolarmente toccante dell’impegno di Lepida TV verso un giornalismo di impegno civile. Il film, un’opera intensa e dolorosa sul tema della perdita materna in relazione al conflitto di Gaza, dimostra la volontà di utilizzare la piattaforma non solo per la celebrazione del territorio, ma anche per dare voce a storie universali e per affrontare temi di rilevanza globale, promuovendo un’empatia e una riflessione collettiva.L’offerta di Lepida TV si articola in aree tematiche precise, rispondendo a interessi e bisogni diversi. Gli “Stati Generali dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, iniziativa regionale di grande importanza, sono stati documentati in 17 video che raccolgono gli interventi di esperti e operatori del settore, offrendo spunti di riflessione e proposte concrete per il futuro dei giovani emiliano-romagnoli. Il video podcast “MdP” con il Presidente della Regione, Michele de Pascale, fornisce un accesso privilegiato alle decisioni e alle strategie che guidano l’azione amministrativa. Il format “Risposte” offre, attraverso i contributi degli assessori regionali, un’analisi approfondita delle politiche pubbliche, rendendo più trasparente e accessibile l’attività della Giunta.L’attenzione alla salute e al benessere è garantita dalla rubrica “Senza Ricetta”, mentre “Parliamo di” offre approfondimenti informativi in collaborazione con il Dipartimento di Comunicazione dell’Università di Bologna (Dicam), consolidando il legame tra istituzioni accademiche e produzione di contenuti digitali. L’omaggio all’Orchestra Toscanini, con la registrazione integrale del concerto al Teatro Manzoni per l’80° anniversario della Liberazione, testimonia l’importanza della memoria storica e del patrimonio culturale regionale.Infine, la sezione “Data Valley”, con i nuovi video realizzati al Tecnopolo Dama, evidenzia l’eccellenza dell’Emilia-Romagna nel campo delle tecnologie avanzate e dell’innovazione digitale. L’accessibilità per tutti è garantita anche dalla presenza di edizioni del TG in Lingua dei segni italiana, confermando l’impegno di Lepida TV verso un’inclusione sociale piena e consapevole. Il successo di Lepida TV non è solo un indicatore di crescita digitale, ma soprattutto un segnale di come la valorizzazione del territorio e la narrazione regionale possano trovare un pubblico sempre più vasto e coinvolto nell’era digitale.