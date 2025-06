Magri e la scomparsa della moglie: da suicidio a omicidio aggravato

La vicenda che coinvolge Leonardo Magri, 63 anni, e la scomparsa della moglie Daniela Gaiani, 58 anni, ha assunto una gravità inaudita, trasformandosi da presunto suicidio a presunta responsabilità penale per omicidio aggravato. Il gup Salvatore Romito del Tribunale di Bologna ha formalmente convalidato il rinvio a giudizio di Magri, segnando un punto di svolta cruciale nell’indagine iniziata il 5 settembre 2021, data in cui il corpo di Gaiani venne rinvenuto nella loro abitazione di Castello d’Argile.L’iniziale ipotesi di suicidio, immediatamente smentita dall’analisi forense e dalle indagini condotte dal pubblico ministero Augusto Borghini, ha progressivamente lasciato spazio a un quadro più inquietante, delineando la possibilità di un femminicidio, un termine che evoca la brutalità e la violenza estrema perpetrata nei confronti delle donne.La decisione del gup Romito, pur nella sua formalità giuridica, risuona come un atto di giustizia, un tentativo di dare voce a una vittima e di fare luce su un presunto crimine che ha scosso la comunità locale. L’importanza di questa decisione risiede non solo nella possibilità di accertare la verità dei fatti, ma anche nella necessità di contrastare una piaga sociale come quella della violenza di genere, che continua a mietere vittime in tutta Italia.Leonardo Magri, assistito dal suo legale, l’avvocato Ermanno Corso, ha sempre negato le accuse, rimanendo a piede libero in attesa del processo che si terrà a porte aperte, davanti alla Corte d’Assise presieduta dal giudice Fabio Cosentino. La sentenza, quando arriverà, dovrà tenere conto non solo degli elementi probatori raccolti, ma anche del profondo impatto emotivo e sociale di questo caso.L’udienza del 24 settembre rappresenta quindi un momento cruciale, un’LaQuesta una