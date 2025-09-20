Maltempo 1923: 11 milioni per le comunità colpite in Emilia-Romagna

Un intervento finanziario di rilevanza strategica, pari a quasi undici milioni di euro, è stato stanziato dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere le comunità duramente colpite dall’eccezionale ondata di maltempo che ha investito la regione tra il 22 e il 27 luglio 1923.

Il provvedimento, siglato dal Presidente della Regione, Michele De Pascale, in veste di Commissario Delegato per l’emergenza, mira a fornire un sollievo immediato e concreto a famiglie e imprese che hanno subito danni ingenti, aggravando una situazione di fragilità territoriale già compromessa dalle alluvioni del maggio precedente.

L’emergenza meteorologica ha colpito con particolare virulenza le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, manifestandosi con precipitazioni torrenziali, grandinate di proporzioni inusuali, venti impetuosi che hanno superato i 100 chilometri orari e persino la formazione di un tornado nella Bassa Romagna, un fenomeno raro e devastante.

Le conseguenze si sono tradotte in un panorama di edifici gravemente danneggiati, tetti strappati via, una diffusa caduta di alberi e infrastrutture compromesse, con un bilancio di oltre una decina di feriti.

La vulnerabilità del territorio è stata ulteriormente amplificata dalla preesistente emergenza idrica, che ha portato alla dichiarazione di uno stato di emergenza nazionale di dodici mesi, successivamente prorogato.

Il finanziamento, destinato alle amministrazioni comunali (o alle Unioni Comunali), si articola in due distinte linee di sostegno: fino a cinque mila euro per i nuclei familiari proprietari o affittuari dell’abitazione principale danneggiata, e un contributo incrementato fino a ventimila euro per le attività economiche e produttive, considerate essenziali per il tessuto sociale ed economico regionale.

Questa distinzione riflette la necessità di mitigare non solo le conseguenze dirette sulla qualità della vita dei cittadini, ma anche di preservare la capacità produttiva e l’occupazione, elementi fondamentali per la ripresa economica a lungo termine.

L’intervento regionale si inserisce in un quadro più ampio di gestione del rischio e di resilienza territoriale.

Le risorse, derivanti dal Fondo per le Emergenze Nazionali, testimoniano l’impegno dello Stato a supportare le regioni colpite da calamità naturali, ma sottolineano anche la cruciale importanza di misure preventive, come la manutenzione del territorio, la revisione dei piani urbanistici e l’adozione di tecnologie innovative per la previsione e l’allerta precoce.

L’attività di istruttoria e controllo delle richieste di contributo, svolta diligentemente dalle amministrazioni locali, garantisce la trasparenza e l’efficacia della distribuzione delle risorse, indirizzandole verso chi ne ha più urgentemente bisogno e contribuendo a ricostruire, passo dopo passo, la fiducia delle comunità colpite.

La sospensione temporanea della circolazione ferroviaria sulla linea Ferrara-Rimini rappresenta un ulteriore campanello d’allarme sulla fragilità delle infrastrutture e sulla necessità di investimenti mirati per migliorarne la resilienza.