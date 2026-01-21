Melanoma: la ricerca italiana traccia un percorso di speranza

La ricerca oncologica italiana sta tracciando un percorso di speranza e di progressi significativi nella gestione del melanoma cutaneo.

Studi congiunti condotti dall’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori di Meldola e dal Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, recentemente pubblicati su *Cancer Medicine*, rivelano un quadro ottimistico riguardo le prospettive di guarigione per molti pazienti, specialmente quando la diagnosi avviene in fase iniziale.

L’analisi approfondita degli indicatori prognostici, correlati allo stadio tumorale, mette in luce un aumento notevole della sopravvivenza globale negli ultimi due decenni, un dato particolarmente incoraggiante anche per le forme più avanzate della malattia.

Un elemento cruciale in questo scenario positivo è rappresentato dalla tempestività della diagnosi.

Circa il 60% delle nuove diagnosi di melanoma in Italia viene effettuata in stadi iniziali, caratterizzati da uno spessore tumorale inferiore o uguale a 1 millimetro.

Questa precoce identificazione si traduce in tassi di sopravvivenza a uno e cinque anni estremamente elevati, prossimi alla perfezione.

La portata di questo impatto è tangibile nel numero di persone che oggi vivono dopo una diagnosi di melanoma: si stima che siano circa 250.000, con più della metà di loro che ha superato la soglia dei dieci anni dalla diagnosi.

Questo dato demografico, in costante crescita, è una testimonianza diretta dell’efficacia dei progressi terapeutici e diagnostici.

L’importanza di questi risultati va ben oltre il semplice avanzamento della medicina; essi aprono nuove prospettive nel campo del diritto all’oblio oncologico, un concetto sempre più centrale per la tutela dei diritti dei pazienti guariti.

Elisabetta Iannelli, segretario generale della Favo, sottolinea come la ricerca contribuisca a rafforzare la necessità di riconoscere e proteggere i pazienti oncologici guariti da discriminazioni, sia in ambito assicurativo che finanziario.

La recente circolare Ivass 169/2026, che recepisce la legge 193/2023, rappresenta un passo avanti concreto in questa direzione, garantendo una maggiore protezione per i pazienti che hanno superato la malattia.

Inoltre, i dati emersi dallo studio potrebbero fornire una base solida per l’aggiornamento del Decreto Ministeriale sui tempi di guarigione oncologica, definendo criteri più precisi e riconoscendo la conclusione delle terapie come un punto di piena guarigione, in particolare per i melanomi diagnosticati precocemente.

Questa rivalutazione è fondamentale per eliminare stigmi e pregiudizi che ancora possono gravare sui pazienti oncologici, favorendo una piena reintegrazione nella società e nella vita lavorativa.

L’auspicio è che questi risultati stimolino ulteriori investimenti nella ricerca oncologica e nella promozione di campagne di sensibilizzazione sulla diagnosi precoce del melanoma, per garantire un futuro ancora più roseo per i pazienti e le loro famiglie.