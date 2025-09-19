Mercato Saraceno: Tentato omicidio e anziano investito, arrestato un uomo.

Un evento drammatico ha sconvolto la tranquilla comunità di Mercato Saraceno, nel cuore del Cesenate, culminando nell’arresto di un uomo di 56 anni accusato di tentato omicidio aggravato e lesioni personali colpose.

I fatti, risalenti al mese di giugno, hanno avuto come obiettivo primario un giovane con cui l’indagato aveva precedentemente instaurato un rapporto conflittuale, caratterizzato da minacce e tensioni latenti.

La vicenda si è sviluppata lungo una via di comunicazione locale, dove il giovane stava effettuando lavori di manutenzione su un veicolo.

L’uomo, alla guida di un autocarro, ha manifestato l’intenzione di raggiungere e colpire il giovane, inanellando una manovra improvvisa e pericolosa.

Fortunatamente, il giovane, dimostrando una prontezza di riflessi notevole, è riuscito a evitare la collisione salendo sul cofano del veicolo in riparazione.

Tuttavia, la furia dell’aggressore ha avuto conseguenze tragiche: l’autocarro ha travolto un anziano, presente sul posto e impegnato nei medesimi lavori, causandogli fratture multiple agli arti inferiori che hanno richiesto un immediato trasferimento in ospedale con una prognosi superiore ai quaranta giorni.

Il giovane, pur evitando il peggio, ha subito lievi escoriazioni e un breve periodo di ricovero.

Un elemento cruciale nella ricostruzione della dinamica e nell’identificazione del responsabile è stata la presenza, inaspettata, di una telecamera.

Il giovane, infatti, aveva posizionato il proprio dispositivo mobile su un supporto per documentare i lavori e condividere il video sui social media.

Le immagini, ora prova inconfutabile, hanno fornito agli inquirenti i dettagli necessari per ricostruire l’accaduto e consentire l’arresto dell’uomo.

Il Giudice per le Indagini Preliminari di Forlì, valutando la gravità inequivocabile delle accuse – tentato omicidio aggravato, con l’aggiunta della valutazione della premeditazione e della crudeltà nell’aver colpito una vittima indifesa e inattesa – ha disposto la custodia cautelare in carcere.

La decisione riflette una profonda preoccupazione per la sicurezza pubblica e la necessità di prevenire ulteriori azioni violente da parte dell’indagato, il quale, trasferito nel carcere di Forlì, dovrà ora affrontare un processo volto a chiarire le responsabilità e a determinare la giusta punizione per i gravi reati commessi.

L’episodio solleva, inoltre, interrogativi sulla gestione dei conflitti e sulla pervasività delle tecnologie digitali, capaci di documentare e diffondere eventi che, per la loro natura, avrebbero dovuto rimanere confinati in una sfera privata.