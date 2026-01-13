Minacce a Catia Silva: escalation e ombre sull’inchiesta Rossi.

L’intensificarsi delle minacce rivolte a Catia Silva, capo-segreteria della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, apre scenari inquietanti e suggerisce un’interconnessione tra le intimidazioni e l’indagine stessa.

Gianluca Vinci, presidente della Commissione, ha annunciato un’escalation degli accertamenti investigativi, delineando una strategia volta a identificare l’autore o gli autori di questi atti intimidatori, e potenzialmente a illuminare il mistero che avvolge la scomparsa dell’ex responsabile della comunicazione di Banca Mps, avvenuta il 6 marzo 2013.

Le minacce, inizialmente orientate a dissuadere la Commissione dal proseguire nelle indagini, suggerivano una versione dei fatti compatibile con il suicidio.

Tale narrativa, ora confutata dalla perizia che indica un omicidio, pare essere stata una strategia deliberata per ostacolare la ricerca della verità.

L’escalation delle minacce, culminata con l’avvistamento di un individuo sotto la dimora di Silva, evidenzia un livello di ostilità e di determinazione a intimidire la Commissione e i suoi collaboratori.

La descrizione dell’uomo, che ha perlustrato la zona con una torcia, verificando accessi e cancelli, prima di pronunciare una minaccia diretta a Silva, rivela un’operazione meticolosa e premeditata.

L’ufficio di presidenza della Commissione, preso atto della gravità della situazione, ha autorizzato una serie di indagini tecniche mirate.

L’acquisizione dei dati relativi alle celle telefoniche, l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza lungo le principali arterie stradali, in particolare a Brescello, dove vive Silva, e la tracciatura dei veicoli in transito attraverso i caselli autostradali limitrofi, costituiscono un’indagine approfondita volta a raccogliere elementi utili per identificare il responsabile o i responsabili.

L’ipotesi avanzata da Vinci, pur non esaustiva, solleva interrogativi cruciali: l’intimidazione potrebbe essere opera di un “attore” coinvolto nell’omicidio, di una persona presente nella stanza dove è avvenuta la morte di Rossi, o di un individuo con un interesse primario nel bloccare l’avanzamento delle indagini e nel proteggere verità scomode.

La complessità del caso suggerisce un intreccio di interessi e di dinamiche che si estendono al di là della sfera immediatamente collegata alla morte di David Rossi, con possibili ripercussioni su soggetti e istituzioni ancora da identificare.

Le prossime indagini si preannunciano decisive per svelare la verità e far luce sulle ombre che ancora avvolgono questa vicenda.