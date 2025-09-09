Mix e Lepida: nuova infrastruttura per reti più veloci e resilienti

Il panorama delle infrastrutture digitali italiane si arricchisce di un’importante evoluzione: la collaborazione tra Milan Internet eXchange (Mix), fulcro nazionale per l’interscambio di traffico Internet e uno dei più significativi d’Europa per volume, e Lepida, società in house che eroga servizi digitali alla Regione Emilia-Romagna.

L’iniziativa si concretizza con l’attivazione di una nuova infrastruttura di caching avanzata, strategicamente posizionata nel nodo di interscambio Mix Bologna, all’interno del data center Lepida.

Questa partnership non è un mero aggiornamento tecnologico, ma rappresenta un passo cruciale verso la costruzione di un’architettura di rete più distribuita, performante e robusta.

L’obiettivo primario è quello di garantire una fornitura capillare e ottimizzata di contenuti digitali in tutto il territorio regionale, rispondendo alla crescente domanda di servizi online e applicazioni ad alta intensità di dati.

Tra i primi operatori a beneficiare di questa nuova infrastruttura si distingue Netskrt, una Content Delivery Network (CDN) specializzata nella trasmissione in diretta di eventi sportivi, in particolare eventi calcistici e altre manifestazioni.

La localizzazione di queste capacità di caching a Bologna offre vantaggi sostanziali: una riduzione drastica della latenza percepita dagli utenti, un miglioramento tangibile nella qualità dello streaming, e una significativa diminuzione del carico sulle dorsali di rete nazionali e internazionali, spesso congestionate e soggette a limitazioni di banda.

Questa attivazione strategica ha portato il nodo di interscambio Mix Bologna a raggiungere un traguardo storico: un picco di traffico di 26,5 Gbps.

Questo dato, di per sé significativo, è l’espressione di una tendenza più ampia: la crescente centralità dei punti di interscambio regionali come elementi chiave per l’ottimizzazione delle performance della rete e la resilienza dell’ecosistema digitale italiano.

La collaborazione tra Mix e Lepida si configura quindi come un modello di sviluppo locale, in grado di rispondere alle sfide poste dalla trasformazione digitale e di promuovere l’innovazione nel settore delle telecomunicazioni.

L’iniziativa sottolinea l’importanza di decentralizzare le risorse di caching, avvicinandole ai consumatori e contribuendo a una fruizione più fluida e affidabile dei contenuti online.