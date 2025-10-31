Modena, 27 anni per l’omicidio Gozzoli: la sentenza.

La giustizia italiana ha emesso una severa sentenza nel caso che ha scosso la comunità del Modenese: Marcelino Caldarariu, 21enne di origine romena, è stato condannato a 27 anni di reclusione per l’omicidio di Alessandro Gozzoli, 41enne trovato senza vita nella sua abitazione di Casinalbo, nel marzo del 2023.

La sentenza, pronunciata oggi a Modena, conclude il primo grado di un processo complesso, segnato da dinamiche criminali premediate e da una spietata pianificazione.

Il verdetto si aggiunge alla condanna a 18 anni inflitta, in precedenza e con il rito abbreviato, a Petre Dabuleanu, 22enne anch’egli di nazionalità romena, che aveva rappresentato il primo imputato a comparire in tribunale.

L’accusa, a carico di entrambi gli uomini, ha riconosciuto la loro colpevolezza in relazione a reati gravissimi: omicidio volontario, rapina aggravata e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

La richiesta di 27 anni per Caldarariu, sostenuta dalla pubblica accusa, è stata giudicata congrua dal tribunale, riflettendo la gravità delle azioni perpetrate e l’assenza di attenuanti rilevanti.

La vicenda ruota attorno a un piano criminale che ha visto le due figure coinvolte sottrarre alla vittima non solo la sua vita, ma anche beni materiali, sfruttando la sua auto e le sue carte di credito per fuggire.

L’esecuzione del piano, caratterizzata da una premeditazione e una crudeltà evidenti, ha reso evidente la natura organizzata e calcolatrice del crimine.

L’auto della vittima, ritrovata abbandonata e legata, è diventata un elemento simbolico della vicenda, testimonianza della violenza e della spersonalizzazione inflitte ad Alessandro Gozzoli.

L’arresto dei due imputati, avvenuto all’estero, ha rappresentato una tappa cruciale nell’inchiesta, consentendo di ricostruire gli eventi e di raccogliere prove a loro carico.

La sentenza odierna, pur segnando un punto fermo nel percorso giudiziario, solleva interrogativi più ampi sulla sicurezza, sul fenomeno della criminalità transnazionale e sulla necessità di rafforzare i meccanismi di prevenzione e contrasto.

L’evento ha lasciato un segno profondo nella comunità locale, esacerbando sentimenti di rabbia, dolore e smarrimento, e richiedendo una riflessione collettiva sulle radici e le conseguenze di una violenza così brutale.