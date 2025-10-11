Modena, tragedia: due anziani perdono la vita in drammatici gesti.

Un tragico intreccio di sofferenza e disperazione ha scosso la comunità modenese, manifestandosi in due distinti eventi che sollevano profonde riflessioni sulla fragilità umana, la malattia mentale e il peso insopportabile della cura.

A Mirandola, la quiete mattutina è stata lacerata da un drammatico episodio: un uomo di 86 anni, consumato dal dolore e forse dall’angoscia, ha posto fine alla vita della moglie, di 89 anni, per poi compiere un gesto estremo, gettandosi dal terzo piano del condominio che condividevano.

Le prime ricostruzioni, supportate da testimonianze e dai primi accertamenti delle forze dell’ordine, suggeriscono una condizione di demenza senile nella donna, una patologia neurodegenerativa che erode progressivamente la memoria, le capacità cognitive e, in molti casi, altera il comportamento e la personalità.

L’impatto di tale malattia non si limita alla vittima, ma si estende al caregiver, il coniuge in questo caso, che si trova a confrontarsi con una realtà sempre più complessa e dolorosa, spesso con risorse emotive e psicologiche insufficienti.

L’atto violento, seguito dall’autolesionismo, appare come una risposta estrema a una situazione di sofferenza insopportabile, un crollo di fronte a una realtà che si fa via via più difficile da gestire.

La dinamica precisa rimane al vaglio degli inquirenti, ma la tragedia pone l’accento sulla necessità di un sostegno adeguato per i caregiver, figure spesso invisibili, che si trovano a destreggiarsi tra la cura del proprio partner e il mantenimento di un equilibrio psicologico precario.

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio, purtroppo non inedito, come dimostra un altro recente episodio accaduto a Castelfranco Emilia, sempre nel Modenese.

In quell’occasione, un pensionato aveva ucciso la moglie, anch’essa anziana e affetta da Alzheimer, sgozzandola prima di gettarsi da una finestra, perdendo la vita sul colpo.

L’Alzheimer, simile per alcune manifestazioni alla demenza senile, è una malattia devastante che non solo priva la persona malata della sua identità e dei suoi affetti, ma impone al caregiver un fardello emotivo, fisico ed economico spesso insostenibile.

Questi tragici eventi impongono una riflessione urgente e collettiva.

È necessario potenziare i servizi di assistenza domiciliare per anziani, offrire supporto psicologico ai caregiver, promuovere la ricerca scientifica sulle malattie neurodegenerative e, soprattutto, sensibilizzare l’opinione pubblica sulla complessità di queste situazioni, per evitare che la disperazione porti a gesti irreparabili.

La comunità deve farsi carico della fragilità dei propri membri, offrendo sostegno concreto e comprensione, per evitare che la solitudine e la sofferenza si trasformino in tragiche fatalità.

L’attenzione alla salute mentale, soprattutto in età avanzata, deve diventare una priorità, per garantire una vita dignitosa e serena a tutti.