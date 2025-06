Mtl Studio: Un Viaggio Nostalgico Tra Radici e Semplicità

La collezione estiva di Mtl Studio, firmata dal designer trentacinquenne Matteo Lamandina, si presenta come un viaggio evocativo, un affresco nostalgico intriso di radici profonde e di un’autenticità senza tempo. Più che una semplice presentazione di moda, l’evento assume le atmosfere calde e genuine di una festa di paese, un rituale collettivo di celebrazione e condivisione, ambientato con suggestiva efficacia tra le sale della Fondazione Sozzani.Il concept, come confessa Lamandina, affonda le sue origini nel ricordo dell’infanzia, trascorsa in un piccolo borgo modenese, un microcosmo di ottocento abitanti dove il tempo sembra scorrere a un ritmo più lento, scandito dai cicli della natura e dalle tradizioni ancestrali. La collezione è un omaggio sentito ai nonni, figure archetipiche del lavoro manuale e della semplicità, custodi di saperi e valori che si tramandano di generazione in generazione. L’estetica della linea è intrisa di questa eredità, con capi che rimandano immediatamente all’usura dignitosa del tempo. Si percepisce la sensazione di abiti vissuti, plasmati dalle mani e dal sole, testimoni di un lavoro quotidiano e silenzioso. Il denim, in particolare, si presenta con una patina terrosa, come se avesse assorbito le polveri delle campagne modenesi, mentre i tessuti, volutamente sbiaditi, richiamano i colori delicati di un paesaggio estivo.L’idea di inclusività è centrale nel progetto di Lamandina. La collezione non si rivolge a un target specifico, ma abbraccia la diversità, offrendo capi adatti a uomini e donne di ogni età. Questa visione democratica si riflette nella scelta dei modelli e dei tessuti, che privilegiano la funzionalità e il comfort, senza rinunciare a un’estetica ricercata e distintiva. Non si tratta di una moda effimera, pensata per seguire le tendenze del momento, ma di un invito a riscoprire il valore della genuinità e dell’autenticità, elementi essenziali per costruire un’identità personale solida e duratura. È un invito a celebrare le proprie radici, a valorizzare il lavoro manuale e a riscoprire la bellezza della semplicità, valori che continuano a ispirare Matteo Lamandina nel suo percorso creativo. La collezione, in definitiva, è un frammento di storia, un racconto visivo intessuto di ricordi, tradizioni e un profondo legame con il territorio.