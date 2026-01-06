Neve in Romagna: Disagi per i trasporti, ma risposta pronta

L’irruzione di un fronte freddo ha segnato l’inizio dell’anno con un manto nevoso che ha investito l’entroterra servito dalla rete di trasporto pubblico locale Start Romagna, determinando una temporanea riorganizzazione del servizio.

Nonostante la situazione sia gestibile complessivamente, alcune aree hanno subito interruzioni e rallentamenti significativi, richiedendo interventi mirati per garantire la continuità e la sicurezza dei collegamenti.

Nella provincia di Rimini, l’accumulo di neve ha impattato in maniera più marcata alcune linee urbane e suburbane.

In particolare, le tratte 7, 15, 16 e 166 hanno visto la riduzione dei percorsi effettivi a causa delle condizioni stradali compromesse e dell’ingombro causato da veicoli in avaria o bloccati, generando disagi per i passeggeri.

La situazione nel bacino di Cesena ha visto la linea 138, che collega la città con Bagno di Romagna, accumulare ritardi considerevoli, arrivando fino a 30 minuti, e con problematiche specifiche al capolinea di Borello, dove la neve ha reso difficile l’accesso e la manovra degli autobus.

Fortunatamente, i territori di Forlì e Ravenna hanno resistito meglio all’evento meteorologico, senza registrare criticità significative nella viabilità.

Anche il servizio di traghetto che assicura il collegamento tra Marina di Ravenna e Porto Corsini ha mantenuto regolarità operativa, cruciale per i flussi di merci e persone.

A Riccione, dove la neve ha creato un suggestivo paesaggio invernale sulla spiaggia, l’amministrazione comunale ha prontamente attivato il protocollo di emergenza per la mobilità urbana.

Fin dalle prime ore del nuovo anno, quattro mezzi spargisale sono stati impiegati per intervenire sulle aree più esposte, prevenendo la formazione di ghiaccio e garantendo la praticabilità delle strade.

L’intervento prioritario si è concentrato su infrastrutture strategiche come la Statale 16 Adriatica, i viali in pendenza, i cavalcavia, le rotatorie e i luoghi di particolare sensibilità, tra cui gli accessi all’ospedale ‘Ceccarini’ e alla residenza assistita ‘Casa Serena’, assicurando la continuità dei servizi sanitari e sociali.

La rapidità e l’efficacia della risposta operativa testimoniano l’impegno costante nel garantire la sicurezza e la qualità della vita nella comunità, anche in condizioni meteorologiche avverse.