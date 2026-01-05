Nevica in Emilia-Romagna: allerta meteo e Befana bianca.

Un’ondata di aria fredda, promanante dalle regioni settentrionali, sta disegnando un scenario invernale inatteso su gran parte dell’Emilia-Romagna, con la Befana che porta con sé non solo dolciumi, ma anche un manto nevoso.

L’attenzione è alta, come testimonia l’allerta gialla diramata dall’Agenzia Regionale per l’Ambiente, l’Energia e i Servizi per l’Agricoltura (Arpae), che copre un vasto territorio: dall’Appennino, naturalmente predisposto a questo tipo di fenomeni, alla pianura bolognese, per estendersi poi a tutta la Romagna, inclusa la sua fascia costiera.

L’evento meteorologico in corso non si limita a una semplice precipitazione nevosa occasionale; si tratta di un fenomeno potenzialmente significativo, capace di alterare la normale routine e di impattare su diversi settori.

Le previsioni indicano nevicate di intensità variabile, da debole a moderata, che si protrarranno anche durante la giornata di domani.

L’accumulo previsto al suolo è variabile a seconda dell’altitudine e della posizione geografica.

Nelle aree pianeggianti del bolognese e della Romagna, si stima un accumulo di circa 5 centimetri, mentre le zone collinari e montane potrebbero accumulare tra i 10 e i 30 centimetri di neve, con possibili variazioni locali.

Anche le pianure di Ferrara, Reggio Emilia e Modena non saranno risparmiate, sebbene con nevicate generalmente meno intense e accumuli inferiori.

Tuttavia, anche le aree collinari e montane di queste province dovranno prepararsi ad affrontare la situazione.

L’evoluzione del sistema meteorologico prevede un’ulteriore complicazione nel corso della giornata: l’aumento delle onde, con mareggiate mosse, che potrebbero aggravare le condizioni già precarie, soprattutto nelle zone costiere.

Questo fenomeno suggerisce una perturbazione atmosferica più ampia, con implicazioni che vanno oltre la semplice caduta di neve.

L’allerta meteo sottolinea la necessità di prudenza e di adeguamenti nelle attività quotidiane.

Si raccomanda di evitare spostamenti non essenziali, di prestare particolare attenzione alla guida, soprattutto nelle aree collinari e montane, e di monitorare costantemente gli aggiornamenti previsionali.

La Befana, quest’anno, si rivela quindi un evento meteorologico da affrontare con consapevolezza e responsabilità, un promemoria della potenza della natura e della sua capacità di sorprendere.