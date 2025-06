Nuova Era per la PMA a Bologna: Innovazione e Supporto alla Genitorialità

Un Nuovo Capitolo per la Maternità e la Procreazione Assistita a Bologna: Innovazione, Crescita e Prospettive FutureIl Policlinico Sant’Orsola di Bologna ha recentemente inaugurato una significativa espansione delle sue strutture dedicate alla maternità e alla procreazione medicalmente assistita (PMA), segnando un momento cruciale nell’evoluzione dei servizi sanitari offerti alla comunità. Questo investimento strategico, culminato nell’apertura del nuovo Centro per l’infertilità e la PMA e del reparto di degenza ostetrica, rappresenta la fase conclusiva di un percorso iniziato a dicembre e prefigura un futuro di crescita e di miglioramento continuo.L’inaugurazione non è semplicemente l’apertura di nuovi locali, ma la realizzazione di un ecosistema tecnologicamente avanzato, progettato per rispondere alle crescenti esigenze delle coppie che desiderano intraprendere il percorso verso la genitorialità. Le nuove sale ospitano attrezzature all’avanguardia, tra cui incubatori dotati di funzionalità timelapse, unità di crioconservazione capaci di raggiungere temperature prossime ai -200°C, e sofisticati software di intelligenza artificiale, destinati a ottimizzare i processi diagnostici e terapeutici. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla creazione di un ambiente accogliente e confortevole per le famiglie, con dieci stanze – due singole e otto doppie – pensate per offrire un supporto emotivo e fisico nei primi, delicati momenti successivi al parto.Il Policlinico non si ferma qui. Un piano di interventi ulteriori, del valore complessivo di 16 milioni di euro, prevede la riqualificazione di aree storiche del padiglione 4 e di diverse sezioni del padiglione 13, con particolare focus sui reparti di pediatria, con l’obiettivo di garantire servizi di eccellenza per i più piccoli.La cerimonia inaugurale ha visto la partecipazione di figure istituzionali di rilievo, tra cui l’assessore Massimo Fabi, la vicesindaca Emily Clancy, il rettore Giovanni Molari e la direttrice Anna Maria Petrini, a testimonianza dell’importanza strategica di questo investimento per il territorio.I dati parlano chiaro: in soli tre anni, l’attività del Centro per l’infertilità e la PMA ha visto una crescita esponenziale, quasi triplicando il numero di accessi ambulatoriali, da 4.208 nel 2022 a ben 11.190 nel 2024. Un incremento parallelo si è registrato nel numero di prelievi degli ovociti, saliti da 353 a 801. Questa impennata è in parte riconducibile all’inclusione della PMA nei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), che ha determinato un aumento significativo di richieste da parte di coppie provenienti da altre regioni italiane. L’introduzione della PMA nei LEA rappresenta un’opportunità unica per garantire l’accesso a servizi di alta qualità a un numero sempre maggiore di coppie, contribuendo a promuovere la salute riproduttiva e a sostenere le famiglie. Il futuro, per il Policlinico Sant’Orsola, si prospetta ricco di sfide e di nuove opportunità, confermando il suo ruolo di punto di riferimento nazionale per l’innovazione e l’eccellenza in campo di medicina della riproduzione.