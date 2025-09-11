Nuovo anno scolastico in Emilia-Romagna: dati e prospettive

Il 15 settembre 2025 segnerà l’apertura ufficiale del nuovo anno scolastico 2025-2026 in Emilia-Romagna, un momento cruciale per l’istruzione di una comunità ampia e diversificata.

La regione si presenta con un sistema scolastico articolato, composto da 532 istituti di ogni ordine e grado, comprendendo non solo le scuole primarie e secondarie, ma anche i Centri per l’Istruzione degli Adulti, fondamentali per l’offerta formativa continua, e i convitti, custodi di una tradizione storica e culturale.

Il panorama è ulteriormente arricchito dalla presenza di quasi mille scuole paritarie, con un’incidenza significativa nella scuola dell’infanzia (766 istituti), a testimonianza dell’importanza attribuita a questo primo, fondamentale anello della formazione.

La distribuzione delle classi funzionanti (24.536 in totale) riflette la densità demografica e le esigenze formative del territorio.

Bologna emerge come polo attrattivo con 5.152 classi, seguita da Modena e Reggio Emilia che condividono un numero equivalente.

Un’analisi più approfondita delle scelte formative degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado rivela una polarizzazione interessante: sebbene i licei mantengano una presenza significativa, la maggioranza degli studenti (56,7%) opta per istituti tecnici e professionali, indicando una crescente attenzione verso percorsi formativi orientati al mondo del lavoro e all’acquisizione di competenze pratiche.

Questa tendenza sottolinea la necessità di un continuo aggiornamento dell’offerta formativa, in linea con le evoluzioni del mercato del lavoro e le richieste del territorio.

Il funzionamento efficiente del sistema scolastico regionale dipende da una solida struttura di governance e da risorse umane qualificate.

L’organico dei dirigenti scolastici, composto da 483 unità, si è rafforzato con 26 nuove assunzioni, a garanzia della copertura di tutti i posti vacanti e della continuità gestionale delle istituzioni scolastiche.

In situazioni di assenza temporanea o impossibilità del dirigente titolare, 49 incarichi di reggenza assicurano la continuità operativa.

Il corpo docente, con un organico complessivo di 63.300 unità, rappresenta il cuore pulsante dell’attività didattica.

La distribuzione tra posti comuni (46.987) e posti di sostegno (16.313) evidenzia l’importanza cruciale del supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.

L’assegnazione di quasi 4.000 proposte di contratto a tempo indeterminato, con un numero significativo di posizioni dedicate al sostegno (969), testimonia l’impegno regionale nel garantire un corpo docente stabile e qualificato, in grado di rispondere alle diverse esigenze degli studenti.

Il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario), composto da 15.616 unità, si arricchisce con 865 nuove assunzioni, focalizzate principalmente su figure professionali essenziali come collaboratori scolastici e assistenti amministrativi, a conferma dell’attenzione alla valorizzazione del personale di supporto, indispensabile per il corretto funzionamento delle scuole.

Il sistema scolastico emiliano-romagnolo si presenta dunque come un ecosistema complesso e dinamico, pronto ad accogliere gli studenti e a promuovere la crescita intellettuale e personale di una comunità intera.