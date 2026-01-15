Omicidio a Castel d’Aiano: si apre l’udienza per Leda Stupazzoni

Il 13 febbraio si aprirà un’udienza preliminare carica di implicazioni morali e legali per Leda Stupazzoni, ottantunenne residente nella frazione Razora, nel comune di Castel d’Aiano (Bologna).

Leda è al centro di un’indagine complessa, accusata di aver commesso l’omicidio volontario del marito, Roberto Berti, suo coetaneo, la cui scoperta del corpo avvenne il 23 novembre 2024.

L’episodio, inizialmente presentato come un tragico incidente domestico, ha subito una radicale svolta grazie all’acuta indagine condotta dai Carabinieri e alla meticolosa direzione d’accusa della Procura, rappresentata dalla dottoressa Beatrice Ronchi.

La versione fornita da Leda Stupazzoni, che aveva chiamato i soccorsi affermando che il marito era precipitato dal tetto, riportando un trauma dovuto all’impatto con una tegola, è stata smentita da elementi probatori che suggeriscono un quadro ben più inquietante.

L’ipotesi, corroborata da analisi forensi e perizie, indica che Roberto Berti sarebbe stato deliberatamente colpito ripetutamente con frammenti di vasi in ceramica, una dinamica che esclude la casualità dell’incidente e introduce la figura dell’omicida all’interno dell’ambiente familiare.

La ricostruzione dei fatti, tuttora in fase di approfondimento, punta a chiarire le motivazioni che avrebbero potuto spingere Leda Stupazzoni a compiere un gesto tanto grave, esplorando possibili dinamiche relazionali, conflitti latenti e fattori psicologici che potrebbero aver contribuito a determinare il gesto.

Leda Stupazzoni si trova attualmente agli arresti domiciliari, disposta in attesa del processo, ed è assistita da un team di difesa composto dagli avvocati Antonio Petroncini e Valentina Di Loreto, i quali avranno il compito di analizzare le prove a suo carico, contestare le accuse e cercare di fornire una narrazione alternativa agli eventi.

L’udienza preliminare si preannuncia cruciale per la definizione della strategia difensiva e per la valutazione della solidità dell’impianto accusatorio, con ripercussioni significative sul futuro legale dell’anziana donna e sulla comprensione di un dramma familiare che ha scosso la comunità locale.

Il processo solleverà interrogativi profondi sulla fragilità dei legami affettivi, i segreti celati tra le mura domestiche e le responsabilità individuali in situazioni di profonda crisi esistenziale.