Pallanuoto ASI: Crescita e Competizione Costruttiva nel Secondo Concentramento

Il secondo concentramento del Campionato Nazionale ASI di Pallanuoto si è concluso con un rinnovato spirito di crescita e competizione costruttiva.

Nata da un’iniziativa lungimirante della Pallanuoto Trieste e del Trieste Campus, questa competizione rappresenta un’oasi di pallanuoto amatoriale, un progetto pensato per giovani atleti che vedono nello sport un veicolo di sviluppo personale, di confronto stimolante e di acquisizione di esperienze preziose, lontani dalle logiche spesso pressanti del risultato agonistico puro.

L’evento, tenutosi al Polo Natatorio Bruno Bianchi, ha visto fronteggiarsi le formazioni di Pallanuoto Trieste, DeAkker Bologna, Rari Nantes Bologna, Forlì e Abano.

La squadra Under 18 della Pallanuoto Trieste, guidata dal tecnico Daniele Bettini, ha dominato il proprio girone, superando con convinzione avversari come DeAkker Bologna (8-7), Abano (26-9), Rari Nantes Bologna (16-10) e Forlì (13-9).

Parallelamente, DeAkker Bologna ha ottenuto vittorie su Abano (10-7), Forlì (14-8) e Rari Nantes Bologna (14-9), mentre Rari Nantes Bologna ha prevalso su Abano (13-8) e Forlì su Abano (11-3), delineando un quadro di partite intense e competitive.

Daniele Bettini, allenatore della Pallanuoto Trieste e figura chiave nel progetto ASI, ha sottolineato come questo secondo concentramento abbia ulteriormente consolidato la filosofia fondante del campionato.

Rispetto al primo appuntamento bolognese, si è assistito a un innalzamento del livello tecnico e a incontri più bilanciati, testimoniando un progresso collettivo di tutte le squadre partecipanti.

“La formula dei concentramenti si rivela vincente,” ha affermato Bettini, “non si tratta di un elevato numero di partite, ma di un’esperienza di allenamento intensiva e mirata, con un valore aggiunto in termini di crescita individuale e di squadra.

“Il Campionato Nazionale ASI di Pallanuoto coinvolge dieci società sportive provenienti dai circuiti giovanili e professionistici di Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna.

La particolarità del campionato risiede nella composizione delle squadre, formate da atleti Under 18, con la possibilità di integrare due giocatori “fuori quota”, una scelta strategica volta a favorire la crescita e l’apprendimento attraverso l’interazione con elementi di maggiore esperienza.

Questo elemento di flessibilità e inclusione contribuisce a creare un ambiente di crescita condivisa, dove il talento emerge in un contesto di supporto reciproco e di sviluppo armonico.

Il progetto ASI si configura dunque come un modello innovativo, capace di coniugare la passione per la pallanuoto con l’attenzione alla formazione integrale dei giovani atleti, promuovendo valori di sportività, rispetto dell’avversario e impegno costante verso il miglioramento personale.