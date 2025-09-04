Parma, adescamento online: arrestato cinquantenne, insospettita la madre

Un uomo di Parma, cinquantenne, è finito nel mirino delle forze dell’ordine a seguito di un tentativo di adescamento online che mirava a una giovane minorenne.

La vicenda, che ha portato alla sua denuncia per reato legato alla protezione dei minori, mette in luce una volta ancora la pericolosità del grooming online e la necessità di una vigilanza costante, sia da parte delle istituzioni che dei genitori.

L’indagine è stata avviata a seguito del tempestivo intervento della madre della ragazza, la quale, insospettita da comportamenti anomali nella figlia, ha intuito una situazione di pericolo.

Con un atto di coraggio e determinazione, la donna ha scelto di impersonare la figlia, instaurando una comunicazione online con l’uomo e mantenendo con lui uno scambio di messaggi volto a fissare un incontro.

L’uomo, manifestando un’urgenza e un desiderio di contatto sempre più marcati, ha confermato l’appuntamento, ignaro della trappola che gli era stata tesa.

Al momento del presunto incontro, due pattuglie dei Carabinieri erano in attesa, pronte a intervenire.

L’uomo è stato immediatamente condotto in caserma per gli accertamenti del caso.

La denuncia, formalizzata in stato di libertà, è stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Parma.

Le accuse contestate riguardano specificamente il reato di adescamento di minore, un crimine che prevede pene severe e che riflette la gravità della compromissione della vulnerabilità infantile.

Questo episodio riassume una problematica sempre più diffusa: l’utilizzo di piattaforme digitali da parte di malintenzionati per instaurare relazioni di fiducia con minori, sfruttando la loro ingenuità e il desiderio di approvazione per fini predatori.

La vicenda sottolinea l’importanza cruciale dell’educazione all’uso consapevole della rete, della comunicazione aperta tra genitori e figli e della collaborazione tra famiglie, scuole e forze dell’ordine per proteggere i giovani dai rischi del web.

La rapidità di risposta della madre, unita all’efficace operatività dei Carabinieri, ha permesso di sventare un potenziale abuso e di allertare le autorità competenti, offrendo un esempio di come la vigilanza e la proattività possano fare la differenza nella tutela dei minori.