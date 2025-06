Parma, sgominata rete di trafficanti: arrestati due uomini.

Nel cuore di Parma, un’operazione dei Carabinieri ha disarticolato una rete di traffico di stupefacenti, culminando nell’arresto di due individui, un uomo di 46 anni e un giovane di 19 anni. L’attenzione dei militari è stata inizialmente catturata da una dinamica anomala: un veicolo che, in prossimità di una rotatoria, compiva manovre evasive, un comportamento inequivocabile indice di un intento di eludere un controllo delle forze dell’ordine. L’inseguimento, seppur breve, ha condotto all’alt del veicolo e, a seguire, a un’ispezione più approfondita che ha rivelato un carico di droga di notevole entità. Un panetto di cocaina, celato sotto il sedile del passeggero, pesava oltre un chilo, una quantità significativa nel contesto del mercato illecito locale. Il valore economico di questa sola partita, calcolato in termini di potenziale profitto per i trafficanti, si estendeva a diverse migliaia di euro.L’indagine non si è limitata al veicolo. Perquisizioni successive presso le abitazioni dei fermati, situate nella zona nord-ovest della città, hanno portato alla luce un sistema di occultamento del denaro e degli strumenti necessari per la preparazione e il confezionamento della droga. Oltre a una somma di 1.700 euro rinvenuta in un materasso, i Carabinieri hanno scoperto una busta sottovuoto contenente 20.000 euro, una cifra che suggerisce un’attività criminale consolidata e organizzata, capace di generare profitti consistenti. L’individuazione della macchina per il confezionamento sottovuoto rappresenta un elemento chiave per comprendere il processo di preparazione e distribuzione della droga.Un’altra autovettura, utilizzata dai fermati, ha permesso il recupero di ulteriori 10 grammi di cocaina, amplificando il quadro di un’attività illecita ramificata e ben strutturata. Il Gip, valutando la gravità dei fatti e le potenziali ripercussioni sulla sicurezza pubblica, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per il 46enne, mentre per il 19enne è stata disposta l’arresto domiciliare. Questo provvedimento mira a impedire la prosecuzione dell’attività criminale e a tutelare la comunità parmense. L’operazione evidenzia l’importanza di un’attenzione costante e di un’attività investigativa mirata per contrastare efficacemente il traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata sul territorio.