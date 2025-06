Pasta e felicità: uno studio rivela il legame con il benessere.

Un recente studio condotto dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il supporto scientifico del Gruppo Barilla e pubblicato sulla rivista *Food Science e Nutrition*, offre uno sguardo affascinante sull’intricato rapporto tra alimentazione e benessere psicologico. La ricerca, guidata dal professor Francesco Pagnini, esperto di Psicologia Clinica con una solida formazione accademica presso l’Università di Harvard, ha coinvolto un ampio campione di 1.532 adulti italiani, offrendo spunti significativi sull’impatto emotivo e psicologico del consumo di pasta.I risultati delineano un quadro in cui la pasta trascende la mera funzione di alimento, emergendo come elemento culturale e psicologico di profondo significato. L’associazione più diffusa tra la pasta e l’identità italiana (41% dei partecipanti) rivela il suo ruolo centrale nella costruzione del senso di appartenenza e nella trasmissione di valori familiari. Il legame con emozioni positive (21%) e il piacere (10%) sottolineano ulteriormente la sua capacità di evocare sensazioni piacevoli e contribuire al benessere generale.L’analisi del consumo abituale ha evidenziato correlazioni interessanti: coloro che includono la pasta nella loro dieta almeno tre volte a settimana non solo riferiscono una maggiore sensazione di sazietà (34%), ma anche un aumento significativo di soddisfazione (29%) e una percezione di felicità autentica (10%). Questi risultati suggeriscono che il consumo regolare di pasta, lungi dall’essere un semplice atto alimentare, può avere un impatto tangibile sulla sfera emotiva.Il meccanismo biologico sottostante a questi effetti positivi è plausibilmente legato alla stimolazione della produzione di serotonina, un neurotrasmettitore fondamentale per la regolazione dell’umore, del sonno e dell’appetito. La serotonina, spesso definita “ormone della felicità”, svolge un ruolo cruciale nella percezione del benessere e nella gestione dello stress.Tuttavia, lo studio non si limita a evidenziare l’impatto individuale del consumo di pasta. L’aspetto più innovativo e significativo risiede nell’analisi del ruolo dell’interazione sociale. Il professor Pagnini sottolinea come l’atto di condividere un piatto di pasta con familiari e amici amplifichi esponenzialmente gli effetti positivi. Questa sinergia tra cibo e connessione umana sembra essere un fattore chiave per il benessere psicologico.Contrariamente ad altri alimenti ricchi di carboidrati come riso, pane o pizza, la pasta sembra possedere una capacità unica di generare un’ondata di felicità quando consumata in contesti sociali. Questo dato suggerisce che l’esperienza culinaria, quando condivisa, assume un valore aggiunto, trasformandosi in un potente catalizzatore di emozioni positive e rafforzando i legami interpersonali. In definitiva, lo studio offre una prospettiva inaspettata sul ruolo fondamentale che l’alimentazione, in particolare il consumo di pasta, può avere nel promuovere il benessere emotivo e sociale.