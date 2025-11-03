Pasta fresca: sequestro e sanzioni per gravi irregolarità igieniche

Un’ispezione accurata condotta dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Bologna ha portato alla scoperta di gravi irregolarità in un pastificio, innescando un intervento amministrativo che ha comportato il sequestro di un magazzino e di un ingente quantitativo di prodotti alimentari del valore di circa novanta mila euro.

L’attività, volta a tutelare la salute pubblica e a garantire la conformità alle normative igienico-sanitarie, ha rivelato una situazione allarmante, caratterizzata da condizioni strutturali e operative del tutto inaccettabili.

L’indagine si è concentrata su un impianto di produzione pasta fresca e prodotti affini, dove i militari del NAS hanno individuato un capannone di stoccaggio di oltre 500 metri quadrati, operante in maniera abusiva e privo delle necessarie autorizzazioni.

All’interno di questa struttura, si è riscontrato un accumulo disordinato di prosciutti, mortadelle, formaggi, latticini e conserve, ammassati in un ambiente che versava in condizioni igienico-sanitarie precarie.

La vulnerabilità del capannone era accentuata da evidenti segni di degrado: saracinesche forate, fessure negli infissi che permettevano l’accesso incontrollato di insetti e roditori, compromettendo l’integrità dei prodotti stoccati.

La presenza di materiali di scarto come macchinari inutilizzati e pneumatici impilati, in prossimità dei generi alimentari, ha ulteriormente aggravato il quadro, evidenziando una totale mancanza di controllo e di rispetto delle normative in materia di sicurezza alimentare.

Durante l’ispezione dell’area dedicata alla preparazione delle sfoglie e delle paste fresche, i Carabinieri hanno riscontrato situazioni di contaminazione incrociata tra diverse tipologie di prodotti, suggerendo una gestione produttiva inefficiente e potenzialmente rischiosa.

In particolare, è stata rilevata una prolungata esposizione a temperatura ambiente dei tortellini durante la fase di confezionamento, in flagrante violazione dei requisiti di conservazione previsti per i prodotti freschi, che impongono il mantenimento di una temperatura compresa tra 0 e 6 gradi Celsius.

Questa violazione rappresenta un fattore di rischio significativo per la proliferazione di microrganismi patogeni e per il deterioramento della qualità del prodotto.

L’intervento del NAS è proseguito con la segnalazione dei fatti all’Azienda Sanitaria Locale (Ausl), che provvederà ad effettuare ulteriori verifiche e a disporre gli interventi necessari per ripristinare la conformità alle normative.

Nei confronti della gestione aziendale sono state contestate sanzioni amministrative per un ammontare di 5.000 euro, e si attendono ulteriori provvedimenti conseguenti alle indagini dell’Ausl.

L’episodio sottolinea l’importanza di un controllo rigoroso e costante degli impianti alimentari per garantire la sicurezza dei consumatori e la tutela della salute pubblica.

L’azione del NAS rappresenta un deterrente nei confronti di comportamenti fraudolenti e scorretti, ribadendo l’impegno delle forze dell’ordine a vigilare sulla filiera alimentare.