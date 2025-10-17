Porto Corsini: Tentato omicidio, anziano grave, arrestato.

Nella quiete del litorale ravennate, a Porto Corsini, un drammatico episodio ha scosso la comunità, culminando nell’arresto di un uomo di 37 anni, originario di Pomigliano d’Arco, con l’ombra grave dell’accusa di tentato omicidio pendente.

La vicenda, intrisa di rancori preesistenti e di una escalation di violenza inaudita, ha lasciato un anziano di 70 anni in condizioni critiche, ricoverato in ospedale in lotta per la vita.

Le indagini dei Carabinieri, rapidi e meticolosi, hanno ricostruito un quadro allarmante.

La dinamica è nata da un intreccio di conflitti familiari, alimentati da questioni apparentemente banali ma che, nel tempo, hanno scavato un solco profondo tra le due famiglie coinvolte.

Il 37enne, animato da un risentimento latente, ha premeditato un atto di vendetta, recandosi presso l’abitazione dell’anziano, presumibilmente con l’intento di perpetrare un atto vandalico.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo ha tentato di danneggiare un veicolo parcheggiato, utilizzando un gancio e successivamente disseminando liquido infiammabile, preludio a un gesto ancora più grave.

L’irruzione del 70enne e del figlio sulla scena, in risposta al rumore e all’agitazione, ha innescato una reazione violenta e improvvisa da parte del 37enne.

Dopo un iniziale allontanamento, l’aggressore ha improvvisamente accelerato, investendo brutalmente l’anziano.

La furia non si è placata con il primo impatto: l’uomo ha tentato, seppur senza successo, di investire nuovamente la vittima, salvata provvidenzialmente dal figlio, il quale ha trascinato il padre fuori dalla traiettoria dell’auto.

L’arresto del 37enne è avvenuto poche ore dopo, grazie al rapido intervento dei militari dell’Arma, che hanno messo fine alla spirale di violenza.

Lunedì si terrà l’udienza di convalida dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari e al Pubblico Ministero Angela Scorza, dove l’uomo dovrà rispondere delle accuse di tentato omicidio aggravato e danneggiamento.

L’episodio solleva interrogativi profondi sul peso delle ruggini familiari, sulla pericolosità della vendetta come risposta a conflitti e sulla necessità di strumenti di mediazione e risoluzione pacifica delle controversie.

La vicenda, oltre alla gravità delle accuse, evidenzia una profonda crisi di valori e un allarme diffuso sulla sicurezza delle comunità locali.

Il destino del 70enne, ora affidato alle cure mediche, resta appeso a un filo, mentre la giustizia si prepara a fare il suo corso.