Premio Sant’Ilario: Emozione, Eccellenze e Riflessioni a Parma

La 40ª edizione del prestigioso Premio Sant’Ilario ha illuminato il Teatro Regio di Parma, celebrando un mosaico di eccellenze cittadine in occasione del giorno dedicato al patrono.

L’evento, più che una semplice cerimonia di consegna di riconoscimenti, si è configurato come un affresco dei valori che animano la comunità parmigiana, un momento di riflessione sulla sua identità e sulle sfide che la attendono.

Due medaglie d’oro, simboli di un contributo eccezionale, sono state attribuite allo scrittore Paolo Nori, figura di spicco nel panorama culturale locale, e a Colser Società Cooperativa, esempio virtuoso di economia sociale e impegno nel territorio.

L’elenco dei destinatari degli attestati di civica benemerenza, ampio e variegato, testimonia l’impegno profuso da diversi attori sociali: associazioni di categoria come Ascom Confcommercio Parma, istituzioni come l’Associazione Nazionale Carabinieri e l’Associazione Nazionale Polizia di Stato, professionisti come Emiliano Bozzetti, fisioterapista di riconosciuta competenza al servizio della nazionale italiana di calcio, l’impegno alpinistico del Club Alpino Italiano (Cai) di Parma, l’eccellenza gastronomica rappresentata da Parma Quality Restaurants, la promozione culturale della Società dei Concerti di Parma e la dedizione musicale di Enrica Valla, presidente della Corale Verdi.

Questi riconoscimenti, eterogenei per natura, fanno convergere un denominatore comune: l’apporto significativo, spesso silenzioso, di individui e organizzazioni che, operando in ambiti diversi – dall’economia alla cultura, dallo sport all’assistenza – hanno contribuito a rafforzare il tessuto sociale e a valorizzare l’immagine di Parma.

Si tratta di iniziative che, al di là della loro specificità, riflettono un profondo senso di appartenenza e un desiderio di crescita collettiva.

Il tradizionale discorso del sindaco, Michele Guerra, ha elevato l’evento a piattaforma di riflessione più ampia, intrecciando la celebrazione del locale con una prospettiva globale.

Il sindaco ha dipinto il quadro di una Parma dinamica, in continua evoluzione, affrontando tematiche cruciali che spaziano dalle infrastrutture alle dinamiche demografiche e all’incremento del turismo.

Ma la sua analisi non si è limitata a una visione puramente locale; ha saputo inserire la realtà parmigiana in un contesto internazionale, toccando temi di portata globale come i conflitti armati, l’impatto dei social network e la polarizzazione del dibattito pubblico.

In un gesto di apertura e coraggio politico, il sindaco ha espresso apprezzamento per le recenti dichiarazioni della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, relative ai risultati ottenuti dal governo in materia di sicurezza.

Questa ammissione, lungi dall’essere un mero atto formale, rappresenta un segnale di trasparenza e di consapevolezza delle responsabilità politiche, ricordando come le politiche di sicurezza siano prerogative primarie dello Stato e non possano essere scaricate sulle amministrazioni locali.

Un intervento che invita a un confronto costruttivo e a una condivisione delle responsabilità, al di là delle appartenenze politiche, per affrontare una sfida che riguarda l’intera nazione.

Il Premio Sant’Ilario, quindi, si conferma non solo una celebrazione delle eccellenze, ma anche un’occasione per un dialogo aperto e costruttivo sul futuro della comunità parmigiana e del Paese.