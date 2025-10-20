Processo Paganelli: l’attesa di una testimonianza chiave

Il processo per il presunto omicidio di Pierina Paganelli si avvia a una fase cruciale, segnata da un’attesa prolungata per una testimonianza chiave: quella di Manuela Bianchi, ex compagna di Louis Dassilva, principale imputato.

Al termine della seconda tornata processuale, la giudice Fiorella Casadei ha formalizzato la decisione della Corte, riservandosi la valutazione sull’ammissibilità dell’audizione di Bianchi e sulla richiesta di confronto diretto con l’imputato, avanzata dalle difese di Dassilva, rappresentate dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi.

Tale sospensione sottolinea la complessità giuridica che avvolge il caso, dove la necessità di accertare la veridicità delle dichiarazioni di Bianchi si scontra con il diritto alla difesa dell’imputato.

L’inizio dell’udienza è stato contraddistinto dal rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa di Dassilva.

Queste contestazioni, che miravano a inficiare la validità di elementi probatori fondamentali, includevano la presunta nullità dell’incidente probatorio di Manuela Bianchi, il decreto di rinvio a giudizio basato su presunte carenze nell’accesso alle intercettazioni telefoniche e l’impugnazione delle aggravanti formulate dall’accusa.

La difesa contestava inoltre la tempestività delle autorizzazioni per le intercettazioni ambientali, specificamente quelle relative ai dialoghi registrati tra l’ex amante e l’imputato all’interno della sala d’aspetto della questura di Rimini.

Il rigetto di tali eccezioni, sebbene previsto, conferma la solidità della ricostruzione degli eventi presentata dall’accusa e la sua capacità di resistere alle contestazioni difensive.

La seconda parte dell’udienza è stata dedicata all’ammissione della lista dei testimoni e alla programmazione delle prossime sessioni.

Un significativo numero di testimoni, sette tra pubblici ufficiali, è stato ammesso.

Questi poliziotti della squadra mobile sono intervenuti la mattina del 4 ottobre 2023 in via del Ciclamino, dove venne scoperto il corpo senza vita di Pierina Paganelli nel vano scale del garage.

La corte ha inoltre autorizzato l’audizione di tutti i consulenti tecnici della difesa e, inevitabilmente, di Valeria Bartolucci, moglie di Dassilva, e di Loris Bianchi, fratello di Manuela.

Un ulteriore tassello del quadro testimoniale è rappresentato dalla nipote di Pierina, figlia di Manuela e Giuliano Saponi.

L’ammissione di tutti i testimoni comuni all’accusa e alla difesa, e di quelli richiesti dalle parti civili, rappresentate dagli avvocati Monica e Marco Lunedei e Andrea Scifo, segna la volontà di una ricostruzione il più possibile completa e-parti civili.

Sono state fissate altre quattro udienze: il 10 e il 17 novembre, l’ 1 e il 15 dicembre.

I primi testimoni che saranno interrogati sono i figli di Pierina, Chiara, Giacomo e Giuliano Saponi, il 10 novembre.

La loro deposizione indifesa dei fatti di quella triste.