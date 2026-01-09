Rapina a Calderino: indagini in corso sulla complessa azione

Rapina a Calderino: un’azione criminale complessa e le indagini in corsoUn’azione a delinquere di notevole impatto ha scosso la tranquilla comunità di Calderino, frazione di Monte San Pietro, in provincia di Bologna.

Ieri sera, attorno alle ore 19:00, un supermercato Coop situato in località Ponterivabella è stato teatro di una rapina in cui due individui, con il volto mascherato e armati, hanno agito con apparente determinazione.

L’evento, che ha lasciato i presenti sotto shock, ha visto i rapinatori sottrarre una somma di denaro, attualmente stimata in circa tremila euro, ma destinata a essere verificata con un più accurato conteggio.

La rapidità con cui i malfattori hanno eseguito l’azione, abbandonando il supermercato subito dopo aver ottenuto il bottino, ha evitato ferimenti o lesioni a dipendenti e clienti presenti, preservando così l’incolumità delle persone.

Immediato l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale, che hanno prontamente avviato un’indagine complessa e meticolosa.

L’obiettivo primario è ricostruire l’intera dinamica dell’evento, identificando con certezza i responsabili e svelando le motivazioni che hanno spinto a compiere un gesto così violento.

Le indagini si concentrano su molteplici aspetti.

L’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza rappresenta una risorsa cruciale per ricostruire la sequenza degli eventi, identificare le caratteristiche fisiche dei rapinatori e tracciare le loro manovre.

Particolare attenzione è rivolta anche all’autenticità delle armi utilizzate, un elemento determinante per valutare la pericolosità dell’azione e individuare eventuali precedenti penali dei malfattori.

La Fiat 500, utilizzata dai rapinatori per la fuga iniziale e successivamente abbandonata nelle vicinanze del supermercato, è stata recuperata dai militari ed è oggetto di perizia tecnica.

L’auto, risultata rubata, fornisce indizi importanti per tracciare il percorso di fuga dei criminali e individuare la vettura utilizzata per proseguire l’azione.

L’evento solleva interrogativi sulla sicurezza del territorio e sulla crescente sofisticazione delle azioni criminali.

Le autorità competenti stanno valutando l’intensificazione dei controlli e l’adozione di misure preventive per garantire la tranquillità dei cittadini e prevenire il ripetersi di simili episodi, anche alla luce della complessità logistica necessaria per pianificare una rapina di questo genere, che implica non solo l’utilizzo di un’auto rubata, ma anche la disponibilità di un secondo veicolo per la fuga definitiva.

La comunità locale, intanto, è in stato di allerta, auspicando una rapida risoluzione del caso e un ritorno alla normalità.