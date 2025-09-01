Rapina choc a Medesano: 22.000 euro sottratti con la violenza

La mattinata del 28 agosto ha segnato l’inizio di un’indagine complessa, orchestrata dai Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, culminata con la denuncia per rapina pluriaggravata di un uomo di 60 anni.

L’evento, consumatosi a Medesano, in provincia di Parma, ha sconvolto la quiete della vittima, una donna di sessant’anni, oggetto di un’aggressione premeditata e brutale.

La dinamica, ricostruita con meticolosità, rivela un piano criminale articolato.

La vittima, rientrando a casa in auto e mentre procedeva all’apertura del garage, è stata improvvisamente raggiunta alle spalle da un individuo mascherato.

L’aggressore, con una rapidità che testimonia una preparazione accurata, ha immobilizzato la donna, costringendola con la minaccia di un’arma da fuoco, presumibilmente una pistola lanciarazzi – ritrovata successivamente in possesso del sospettato – a subire una serie di azioni intimidatorie.

L’aggressore, dopo aver iniettato un senso di terrore nella vittima, l’ha imbavagliata e l’ha legata con una fascetta, privandola della possibilità di chiedere aiuto.

In seguito, ha costretto la donna a indicare il luogo dove erano custoditi i suoi risparmi e i suoi gioielli, sottraendo 500 euro in contanti e una collanina di valore.

L’escalation della violenza è proseguita con la coercizione della vittima a compiere un accesso non autorizzato al proprio home banking, per disporre un bonifico di 22.000 euro su un conto corrente di terzi.

L’ordine, impartito con minacce esplicite e la proibizione di allertare le forze dell’ordine, mirava a garantire la fuga del rapinatore e a rendere più difficile l’indagine.

L’abilità investigativa dei Carabinieri si è rivelata cruciale.

L’acquisizione e l’analisi dei flussi veicolari provenienti dalle telecamere di sorveglianza del territorio, unitamente alla verifica minuziosa dei movimenti bancari sul conto della vittima, hanno permesso di identificare un dettaglio determinante: il bonifico, tempestivamente revocato dalla donna, era stato indirizzato a un conto corrente intestato a un uomo residente nel parmense.

Il successivo controllo presso l’abitazione del sospettato ha portato al ritrovamento di prove schiaccianti: la pistola lanciarazzi, presumibilmente utilizzata per la rapina, una somma di denaro in contanti (500 euro) accuratamente nascosta, e abiti identici a quelli descritti dalla vittima.

La pregressa condotta criminale dell’uomo, caratterizzata da reati contro il patrimonio, ha reso la sua identificazione ancora più probabile.

La vicenda solleva interrogativi profondi sulla pianificazione meticolosa di atti criminali e sull’impatto psicologico devastante subito dalla vittima, ora affidata alle cure del supporto psicologico e legale.

L’indagine, sebbene conclusa con la denuncia dell’uomo, pone l’accento sulla necessità di rafforzare le misure di sicurezza e di sensibilizzare la popolazione sui rischi legati alla criminalità predatoria.