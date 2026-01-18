Rapina e fuga: arrestato in Spagna il rapinatore di San Giovanni in Persiceto

Nel cuore di agosto 2025, un atto di violenza ha scosso la tranquilla comunità di San Giovanni in Persiceto, culminando in una rapina aggravata all’interno di una storica pizzeria locale.

L’evento, che ha lasciato un segno profondo nella memoria dei residenti, ha richiesto un’indagine complessa e una collaborazione internazionale per portare a termine l’operazione di cattura.

Il rapinatore, entrato nella pizzeria dopo aver precedentemente sottratto alcune bottiglie di birra, ha inferto un violento colpo al pizzaiolo, lasciandolo privo di sensi a terra.

L’aggressione, inaudita e brutale, non si è fermata al danno fisico: la violenza è stata estesa a due dipendenti che hanno tentato di intervenire, minacciati con fare intimidatorio.

L’azione del malvivente si è conclusa con lo svuotamento del registratore di cassa, appropriandosi dell’incasso.

Immediatamente attivata, l’indagine dei Carabinieri di San Giovanni in Persiceto, sotto la direzione della Procura di Bologna, si è focalizzata sull’analisi minuziosa dei filmati di videosorveglianza, elementi cruciali per ricostruire l’accaduto e identificare il responsabile.

Parallelamente, sono stati raccolti i primi testimonianze, fornendo dettagli aggiuntivi sull’aspetto fisico del rapinatore e sul modus operandi.

L’identificazione del sospettato è stata facilitata dalla presenza di precedenti penali a suo carico, elementi che hanno rapidamente permesso agli inquirenti di circoscrivere il campo delle indagini.

Nonostante gli sforzi investigativi, il sospettato si è reso inoffensivo, presumibilmente allontanandosi dal territorio nazionale.

L’ipotesi di una fuga ha portato l’autorità giudiziaria a richiedere l’internazionalizzazione del mandato di cattura, un atto necessario per poter procedere alla sua estradizione.

La cooperazione internazionale si è rivelata fondamentale.

Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, avvalendosi del supporto del Ministero della Giustizia, ha attivato le procedure di estradizione, coinvolgendo le autorità spagnole.

Dopo mesi di meticolose ricerche, il giovane, ventenne al momento dell’arresto, è stato individuato e arrestato a Saragozza, in Spagna, grazie alla stretta collaborazione tra le forze di polizia italiana e spagnola.

La successiva scorta del detenuto fino all’aeroporto di Roma Fiumicino, e la conseguente detenzione in carcere, segnano un punto di svolta nel caso, restituendo un senso di giustizia alla comunità colpita dalla violenza.

L’evento sottolinea l’importanza della cooperazione transnazionale nella lotta contro la criminalità e nella garanzia dell’ordine pubblico in un mondo globalizzato.