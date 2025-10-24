Reggio Emilia: Rapina e violenza, arrestati 4 giovani, caccia al quinto.

Un episodio di violenza premeditata e arroganza ha scosso la comunità di Reggio Emilia, culminando nell’arresto di quattro giovani e nella ricerca di un quinto individuo coinvolto in un brutale episodio di aggressione e rapina.

I fatti, risalenti all’estate precedente, hanno visto una vittima di 19 anni, oggetto di vessazioni e percosse da parte di un gruppo di coetanei, di età compresa tra i 17 e i 18 anni, a bordo di un autobus di linea.

La dinamica dell’aggressione, ricostruita grazie all’analisi scrupolosa delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, rivela una escalation di comportamenti, iniziata con derisioni e provocazioni verbali.

Questo preludio alla violenza fisica ha portato all’inseguimento della vittima alla successiva fermata, dove è stata brutalmente aggredita e circondata.

I colpi inferti, tra cui calci, pugni e un violento trauma cranico causato da una bottiglia, hanno causato lesioni significative al giovane, che ha prontamente sporto denuncia presso le autorità competenti.

Le indagini, condotte dai Carabinieri di Reggio Emilia, hanno beneficiato della collaborazione di testimoni e dell’identificazione fotografica, permettendo agli inquirenti di individuare i presunti responsabili.

Un elemento cruciale per l’incriminazione del gruppo è emerso dalla diffusione, sui social media, di un video auto-promozionale.

Questa prova inequivocabile mostrava i cinque giovani, con fare trionfante, esibendo il telefonino sottratto alla vittima, rivelando un’assenza di rimorso e un’esibizione arrogante del crimine commesso.

La Procura della Repubblica, valutata la gravità dei fatti e la pericolosità dei soggetti coinvolti, ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del tribunale di Reggio Emilia l’emissione di ordini di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre degli indagati, tutti maggiorenni.

L’esecuzione di queste misure restrittive ha portato alla detenzione di due di loro, mentre il terzo risulta attualmente latitante e attivamente ricercato.

Nei confronti dei due minorenni coinvolti, il Tribunale dei Minori di Bologna ha disposto l’applicazione della custodia cautelare in un istituto penale minorile, una misura contenitiva volta a garantire la rieducazione e la protezione della collettività.

Le operazioni di arresto, coordinate dai Carabinieri di Reggio Emilia, hanno visto la collaborazione di colleghi provenienti dai comandi provinciali di Rimini e Benevento, riflettendo la mobilità geografica di alcuni degli indagati.

Questo caso, oltre ad evidenziare la necessità di contrastare la violenza giovanile e l’uso improprio dei social media come vetrina per comportamenti criminali, solleva interrogativi sulla prevenzione e sulla gestione delle dinamiche di gruppo che possono sfociare in atti di aggressione e rapina.

La ricerca del quinto individuo coinvolto è tuttora in corso, mentre si attendono ulteriori sviluppi nel procedimento giudiziario che si è aperto.