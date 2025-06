Rifugiati dall’Iran: il ritorno di Salvatore Politi e la sua famiglia

Baku, Azerbaigian – Un sospiro di sollievo, intriso di fatica e un’eco di dolore ancora vibrante, ha accompagnato il ricongiungimento di Salvatore Politi e della sua famiglia. La compagna di Politi, architetto iraniana di trentasei anni, ha espresso la sua stanchezza al rientro, stringendo tra le braccia il loro figlio, un bambino di diciotto mesi che ora culla il peso dell’esperienza con un sonno incerto.“È un senso di esaurimento profondo, non solo fisico,” ha riferito Politi in una telefonata all’ANSA. “Il viaggio è stato emotivamente estenuante. Lei ha lasciato indietro tutto, la sua rete familiare, il suo mondo.”La fuga da Teheran è stata precipitata, spinta dalla crescente instabilità e dalla minaccia palpabile delle esplosioni che hanno scosso la capitale iraniana. Nonostante le speranze riposte nei colloqui di pace, la percezione del pericolo è diventata insopportabile. La decisione di lasciare il paese non è stata presa alla leggera, ma la priorità era la sicurezza del bambino e la tutela del benessere psicologico della madre.Il viaggio attraverso l’Azerbaigian è stato un percorso segnato dall’incertezza e dall’angoscia, ma ha condotto a un luogo di relativa calma, un crocevia tra culture e speranze. La distanza che separa ora la famiglia dalla loro casa, dalla loro comunità, è immensa, non solo geografica, ma anche emotiva e culturale. L’architetto iraniana ha lasciato Teheran senza sapere quando, o se, potrà tornare a riabbracciare i suoi cari, un sacrificio doloroso che sottolinea la complessità e la fragilità delle relazioni umane in tempi di conflitto. Il domani li vedrà imbarcati per l’Italia, verso una nuova fase della loro vita, segnata dalla speranza di ricostruire un futuro sereno per il piccolo, cullato dalle paure del passato e dalle promesse di un domani più sicuro. La loro storia è un microcosmo delle vite sconvolte da eventi globali, un monito sulla necessità di pace e sulla resilienza dello spirito umano.