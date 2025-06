Rimini, colpita: furto d’armi a gioielleria storica in via Garibaldi

Nel cuore della Riviera, a Rimini, una violenta irruzione ha scosso la quiete notturna, colpendo un’istituzione commerciale secolare: la gioielleria Benvenuti, situata nella prestigiosa via Garibaldi. L’azione, caratterizzata da una premeditazione inquietante e un’audacia inaudita, ha visto l’impiego di un veicolo utilitario, verosimilmente sottratto poco prima, trasformato in un ariete per forzare la robusta saracinesca metallica e penetrare all’interno del negozio. L’impatto, descritto dai testimoni come assordante, ha causato lo sfondamento delle vetrine, consentendo ai malviventi – si presume un gruppo più ampio, con ruoli specifici – di depredare il negozio. Nonostante il tentativo di raggiungere la cassaforte, apparentemente più protetta, i ladri si sono concentrati sulla refurtiva esposta, lasciando dietro di sé un cumulo di detriti e un senso di profonda vulnerabilità. La rapidità con cui hanno operato e la successiva fuga a piedi, abbandonando il veicolo danneggiato, suggeriscono un’organizzazione complessa e una pianificazione meticolosa.L’allarme è stato lanciato dai residenti, risvegliati dal fragore violento tra le prime ore del mattino, tra le 3:30 e le 4:00. Le forze dell’ordine, sia polizia che carabinieri, si sono prontamente mobilitate, ma l’indagine è stata delegata ai carabinieri della Compagnia di Rimini, che stanno ora vagliando le possibili piste e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili.L’episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza commerciale nella zona, come testimoniato da un tentativo di rapina avvenuto nel 2020, quando Roberto Benvenuti, il titolare settantasettenne, era stato minacciato con un piede di porco. In quell’occasione, l’uomo aveva reagito facendo fuoco con una pistola a pallini, come deterrente. La resilienza e la determinazione del proprietario, visibilmente scosso ma non abbattuto di fronte alla devastazione subita, emergono dalle sue parole: “Non molliamo, riapriremo appena possibile”. La ripresa dell’attività commerciale rappresenta non solo un atto di coraggio personale, ma anche un segnale importante per l’intera comunità, un rifiuto di cedere alla paura e un impegno a ricostruire e a proteggere il patrimonio storico e commerciale della città. L’incidente solleva interrogativi sulla vulnerabilità delle attività commerciali e sull’efficacia delle misure di sicurezza esistenti, richiedendo un ripensamento delle strategie di prevenzione e di protezione, nonché un rafforzamento della collaborazione tra forze dell’ordine e commercianti.